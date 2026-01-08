Шуфричу разрешили выйти под залог в более чем 33 млн грн: подробности дела

Киевский апелляционный суд избрал экс-нардепу Нестору Шуфричу, подозреваемому в государственной измене, альтернативную меру пресечения. Бывшего парламентария оставили под стражей, но определили сумму залога в 33 миллиона гривен.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення. Такую информацию вещателю предоставил его адвокат Дмитрий Савицкий.

"Суд пока постановил решение о внесении дополнительной, скажем так, альтернативной меры пресечения в виде залога в более чем 33 миллиона гривен", – сказал юрист.

На вопрос, заплатит ли парламентарий эти средства, его защитник ответил, что "эта сумма является для него непомерной", поэтому, мол, "сейчас вопрос об уплате залога является весьма сомнительным".

"Сейчас размер (залога. – Ред.) достаточно большой для него (Шуфрича. – Ред.), даже учитывая все слухи о его значительном материальном состоянии, как утверждает сторона обвинения. Однако сейчас, опять же, не секрет, что на него были наложены персональные санкции СНБО в январе прошлого года, и все его активы заблокированы. Есть объективная невозможность осуществлять любые финансовые операции", – пояснил Савицкий и добавил, что, кроме этого, его подзащитный более двух лет находится под стражей, из-за чего не ходит на работу и не получает зарплату, а потому, соответственно, "не имеет денег".

Дело Нестора Шуфрича – что известно

Напомним, Нестор Шуфрич находится в СИЗО с середины сентября 2023 года. Сначала ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК). Но уже в феврале 2024 года Шуфрич получил новое подозрение, по ч. 3 ст. 110-2 УК – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Это расследование уже касается финансирования Росгвардии в Крыму.

По данным следствия, Шуфрич и его экс-помощник Вячеслав Черепаня с другими доверенными депутату лицами после временной оккупации Крыма обеспечили регистрацию недвижимости – дома и земельного участка в пгт Симеиз по законам Российской Федерации. Это имущество нардеп приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.

В 2016 году для охраны имущества обвиняемые организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием – "ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым". Далее они организовали передачу и перечисление Росгвардии, которая участвует в войне против Украины, более 648,7 тысячи российских рублей за охрану имущества.

Кроме этого, Шуфрича подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он также систематически в своих выступлениях и интервью распространял российскую пропаганду и проводил подрывную деятельность против Украины. Оба обвиняемых находятся под стражей и обвинения отвергают. По мнению Шуфрича, государственной измены в его действиях нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Службе безопасности Украины объяснили, что Нестор Шуфрич может выполнять полномочия народного избранника. Но делать он это может только дистанционно, физически подозреваемый нардеп останется в следственном изоляторе. А в среду, 19 ноября, суд продлил ему меру пресечения без альтернативы залога.

