Шуфричу сообщили о еще одном подозрении: все детали

Народному депутату Нестору Шуфричу сообщили новое подозрение – по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Расследование касается финансирования Росгвардии в Крыму.

Доказательства задокументировали работники ГБР совместно с СБУ, сообщило 8 февраля на официальном сайте Государственное бюро расследований. По данным следствия, фигурант, который уже подозревается в госизмене, наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму.

Деньги платил Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за три месяца 2016 года подконтрольная ему компания заплатила оккупантам более полумиллиона российских рублей.

Охраняли росгвардейцы недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенный у моря в поселке Симеиз.

Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука", отметили в ГБР.

"Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко (жена Виктора Медведчука. – Ред.). Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича", – заявила пресс-служба.

"Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами Росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводили на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы", – добавили в ведомстве.

В Государственном бюро расследований отметили, что во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях в Киеве нашли документацию, печати и другие вещдоки.

Офис Генпрокурора отметил, что право собственности на дом и землю в поселке Симеиз АР Крым было получено подозреваемым в 2013 году. Когда полуостров оккупировали войска РФ, "народный депутат в сговоре с адвокатом и другими доверенными лицами обеспечил регистрацию этой недвижимости по законам России".

Договор с "ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым" был заключен в 2016 году. В этом принимали участие "подконтрольный адвокат и другие граждане Украины", заявили в ОГПУ.

"Таким образом народный избранник организовал передачу и перечисление участвующей в войне против Украины Росгвардии денежных средств на свыше 648,7 тыс. российских рублей за охрану имущества", – отметила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Парламентарий от запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич находится под стражей. 15 сентября 2023 года ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

– 9 декабря депутаты Верховной Рады назначили нового главу Комитета по свободе слова вместо Шуфрича. Должность занял депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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