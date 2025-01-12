Нестор Шуфрич из СИЗО может работать – в СБУ объяснили, как именно

Подозреваемый в государственной измене народный депутат Украины Нестор Шуфрич может исполнять полномочия народного избранника. Но делать это он может только дистанционно, физически подозреваемый нардеп останется в следственном изоляторе.

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О том, что Шевченковский райсуд Киева разрешил Шуфричу выполнять полномочия депутата, ранее сообщили его коллеги. В Службе безопасности Украины подтвердили эту информацию, но уточнили, что на свободу народного избранника не отпустят.

Причем в СБУ отметили, что работать в качестве депутата Шуфричу разрешат только в письменном виде.

" Шуфрич продолжит содержаться под стражей в следственном изоляторе СБУ и на него будут распространяться общие обязанности заключенного. Выполнение им депутатских полномочий будет реализовано им в рамках возможностей пребывания в изоляторе СБУ. В частности, это подготовка и отправка письменных обращений, запросов и т.д.", - заявили в Службе.

В ведомстве напомнили, что в конце прошлого года суд отказал адвокатам Шуфрича в ходатайстве доставлять нардепа на заседание Верховной Рады.

"Таким образом, решение суда исключает его перемещение в парламент", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, с середины сентября 2023 года Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Сначала ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

Но уже в феврале прошлого года Шуфрич получил новое подозрение, по ч. 3 ст. 110-2 УК – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Это расследование уже касается финансирования Росгвардии в Крыму.

Кстати, раньше были сообщения о "смерти" Нестора Шуфрича. Но источник нашего издания сообщил, что парламентарий жив, хотя и мог попасть в реанимацию одной из частных больниц.

Позже это подтвердили в Государственном бюро расследований. Там предположили, что у парламентария, являющегося фигурантом не одного уголовного дела, могла произойти острая реакция на стресс.

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