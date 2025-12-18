Шпионили за аэродромами на западе Украины: агенты ФСБ проведут за решеткой длительный период жизни

По 10 и 12 лет в тюрьме проведут двое информаторов ФСБ РФ, которых контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в апреле 2024 года в Хмельницкой области. Злоумышленники отслеживали для врага места дислокации оперативных аэродромов ВСУ.

Вину предателей удалось доказать в суде. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Кто работал на Россию?

Помощники оккупантов – это двое мужчин, оба жители Краматорска. Первым был завербован 36-летний наркозависимый, который искал в Telegram-каналах деньги на "дозу". Согласившись выполнять задание ФСБ РФ, к "работе" он привлек еще и своего 40-летнего знакомого.

Вместе по инструкции р*шистов они выехали в западный регион Украины для сбора разведданных о Силах обороны.

Там фигуранты должны были устанавливать скрытые миникамеры, которые снимали бы авиационные объекты. Россияне имели к этим устройствам удаленный доступ, чтобы наблюдать за аэродромами.

Задокументировано, как информаторы закрепили такое замаскированное видеоустройство на опоре линии электропередач возле одного из аэродромов.

С помощью "видеоловушки" р*шисты надеялись отследить наличие на объекте украинской боевой авиации, вычислить графики ее вылетов, а затем скорректировать воздушный обстрел цели.

Чтобы трансляция в режиме реального времени была непрерывной, преступники усилили аккумулятор видеокамеры солнечной батареей.

За что осудили агентов государства-агрессора?

В СБУ заявили, что российских агентов они разоблачили заблаговременно и "провели спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск в зонах вражеской разведывательной активности". Предателей задержали по месту жительства.

Оба признаны виновными по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Главный фигурант получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его сообщник – 10 лет заключения.

