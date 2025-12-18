С начала года СБУ задержала 19 российских 'кротов': среди них – командиры подразделений ВСУ

В течение 2025 года в рядах Сил обороны Украины было разоблачено 19 российских "кротов". Всего за все время полномасштабной войны военная контрразведка СБУ поймала 68 агентов спецслужб РФ в нашем войске.

Видео дня

Эту статистику 18 декабря на официальном сайте обнародовала Служба безопасности Украины. В ведомстве заверили, что они продолжают системную работу по разоблачению российской агентуры, нелегального оборота оружия и ликвидации "схем" ограбления оборонного бюджета государства в условиях войны.

Задержанные помощники РФ в 2025 году

Среди 19 фигурантов 10 уже получили реальные сроки заключения (в частности семь осужденных проведут 15 лет за решеткой).

Львовщина

Во Львовской области осужден майор одной из бригад Воздушных сил ВСУ, который в составе агентурной сети РФ корректировал вражеские обстрелы по авиационной инфраструктуре региона.

По его координатам оккупанты надеялись ударить по оперативным аэродромам и логистическим базам техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Кроме него, 15 лет тюрьмы получил еще один "крот". Им оказался командир подразделения Сил спецопераций ВСУ, который "сливал" российской военной разведке планы боевых операций ССО в тылу врага.

Речь идет о маршрутах диверсионно-разведывательных рейдов украинских спецназовцев за линию фронта на южных направлениях боевых действий.

Такой же срок заключения у командира самоходного артдивизиона Вооруженных сил Украины. Он пытался передать р*шистам секретные планы наших защитников на Харьковском направлении.

Другой осужденный – агент 317-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ). Он пытался шпионить за украинскими десантниками под видом капеллана.

Одесщина

В этом году СБУ нейтрализовала четыре агентурные сети противника, которые действовали в Одесской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях. Участники вражеских ячеек наводили комбинированные атаки захватчиков по разным регионам Украины и вербовали новых помощников государства-агрессора.

В Одессе одновременно задержан резидент и еще трое участников агентурной сети, которые пытались собрать данные о разведывательных подразделениях, локации ПВО и логистические склады Сил обороны.

Запорожье

В Запорожье разоблачили настоятеля местного храма УПЦ МП на передаче геолокаций военных объектов в городе. С помощью этих данных враг готовил удары с воздуха и наземных вооружений. Чтобы собрать координаты, священник завербовал местного военного.

Харьковщина

Также СБУ поймала двух агентов ФСБ, которые готовили целую серию терактов и диверсий в разных регионах Украины. Один из них разоблачен при попытке подрыва в городском парке Харькова.

Другие результаты работы Службы безопасности Украины

В течение 2025 года по материалам СБУ на 15 лет в тюрьму сели 77 предателей (с 2022 года – 188 человек), которые вступили в ряды оккупантов, чтобы воевать против собственного народа.

Одновременно за этот период военная контрразведка Службы безопасности предотвратила хищение оборонных средств на общую сумму 33,9 млрд грн (с 2022 года – 51 млрд грн).

Так, в Киеве задержан экс-глава одного из департаментов Министерства обороны и двух его сообщников, которые пытались присвоить 90 млн грн на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов для фронта.

В течение года заблокировано более 270 попыток незаконного вывоза боевых средств поражения из фронтовых районов.

Как писал OBOZ.UA, в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили покушение на чиновника оборонного завода. Задержан 23-летний мужчина, действовавший по указаниям кураторов из страны-агрессора РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!