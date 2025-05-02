Шпионили за ВСУ под видом волонтеров: агентурную пару ГРУ отправили за решетку на 15 лет

15 лет тюрьмы получила агентурная пара российской военной разведки (ГРУ), которая под видом волонтеров действовала в Харьковской области. Злоумышленники корректировали ракетно-бомбовые удары по региону.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Фигурантами оказались местная безработная и ее сожитель.

По информации следствия, для прикрытия своей преступной деятельности агенты маскировались под волонтеров, которые якобы заботятся о бездомных животных. Чтобы сделать эту легенду убедительной, они обустроили у себя во дворе импровизированный приют.

Под предлогом поиска брошенных животных злоумышленники собирали разведданные для врага, определяя координаты потенциальных целей для обстрелов. Также предатели получали дополнительную информацию, вводя в заблуждение местных жителей во время "волонтерских" поездок.

Среди объектов, представлявших интерес для противника, были резервные командные пункты, блокпосты Сил обороны, а также медицинские учреждения, где проходили лечение раненые военнослужащие.

Контрразведка СБУ установила деятельность агентурной пары, собрала доказательства их преступной деятельности и задержала в феврале этого года по месту жительства вблизи Харькова. Следствие выяснило, что предатели были дистанционно завербованы оккупантами с помощью своего знакомого из села, который участвует в вооруженной агрессии против Украины еще с 2014 года на востоке государства.

"По материалам Службы безопасности коллегия судей признала обоих агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения)", – говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области был вынесен приговор мужчине, который проводил шпионскую деятельность в пользу спецслужб. Он собирал и передавал ФСБ разведывательные данные о позициях Вооруженных Сил Украины, а также предпринимал попытки расширить агентурную сеть в приграничных районах.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала российского агента, который "сливал" врагу локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупации региона вражескими войсками. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.

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