Школьница из Хмельницкого получила 5 лет тюрьмы за передачу РФ данных о военных объектах

В Хмельницкой области суд приговорил несовершеннолетнюю девушку к пяти годам лишения свободы. Школьницу отправили в тюрьму за незаконное распространение информации о военных объектах российскому разведчику.

Видео дня

За проделанную работу оккупанты заплатили девушке 3,8 тыс. гривен. Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда.

Подробности дела

Согласно материалам дела, в июне 2025 года девушка в Telegram начала общаться с военнослужащим Центра информационных операций Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Оккупант предложил ей сотрудничество за вознаграждение, на которое несовершеннолетняя добровольно согласилась.

Первой задачей обвиняемой стало видеофиксация зданий Национальной академии ГПСУ за что она получила 949 гривен. Затем девушка сняла территорию воинской части в Хмельницком – забор, КПП, военную технику и здания, за что получила 501 грн. Еще 902 грн. она получила за съемку территории областного ТЦК и СП,

Также оккупант приказал школьнице установить видеокамеру на железнодорожном пути для фиксирования движения поездов с военной техникой и боеприпасами. На эти цели он выделил около 3,5 тыс. грн. Девушка приобрела и установила оборудование, за что получила 1,4 тыс. грн. Камера работала около двух часов, после чего ее обнаружили сотрудники СБУ и задержали несовершеннолетнюю.

В итоге суд признал школьницу виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 114-2 УК Украины и назначить ей наказание с применением статьи 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы. Обвиняемая могла получить от 8 до 12 лет лишения свободы, но избежала заключения благодаря соглашению о признании виновности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине были задержаны два агитатора, которые призывали Россию к захвату нашего государства и восхваляли действия оккупантов. Один предатель проживал в Николаеве, а другой – на Волыни. Теперь этим мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Также сотрудники СБУ задержали вражеских агентов, которые готовили обстрелы по тепловым - и гидроэлектростанциях Киевщины. Злоумышленниками оказались жители Одесской и Хмельницкой областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!