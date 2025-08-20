'Схема' на 2 млрд грн: в Украине разоблачили наркогруппировку, которая планировала сбыть 8 млн доз наркотиков. Фото

Национальная полиция Украины обезвредила наркогруппировку, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина и мефедрона по всей территории страны. У фигурантов провели обыски и изъяли психотропные вещества, которых хватило бы на 8 млн доз наркотиков.

Видео дня

Эта партия наркотических веществ могла принести наркоторговцам около 2 млрд гривен. Подробности раскрыли в Национальной полиции.

Что известно

Масштабная операция Нацполиции по ликвидации наркогруппировки позволила предотвратить попадание на черный рынок 8 млн доз наркотиков.

"Полицейские обезвредили преступную группу, участники которой занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ – амфетамина и мефедрона – на всей территории государства. Правоохранители провели обыски и изъяли запрещенные вещества, которые могли принести наркодельцам около двух миллиардов гривен незаконной прибыли. Фигуранты задержаны, им объявлены подозрения", – говорится в сообщении.

Разоблачить членов преступной группировки удалось совместными усилиями оперативников Департамента борьбы с наркопреступностью и следователей Главного следственного управления Нацполиции в сотрудничестве с сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления Нацполиции в Черкасской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Наркогруппировка была создана двумя злоумышленниками. Жители Черкасской области в возрасте 31 и 32 года наладили производство и дальнейший сбыт психотропных веществ аlpha-РѴР и мефедрон.

Злоумышленники четко распределили между собой "обязанности". Один из фигурантов отвечал за заказ прекурсоров, химических веществ и реактивов, необходимых для изготовления психотропов. Чтобы оставлять как можно меньше следов, эти вещества он заказывал онлайн, рассчитывался же исключительно криптовалютой.

Приобретенные вещества этот же злоумышленник транспортировал в нарколаборатории и передавал соучастнику.

Интересно, что мужчину ранее уже задерживали за совершение аналогичных наркопреступлений, а сейчас он находится в розыске регионального ТЦК за уклонение от мобилизации.

Сообщник этого дельца обеспечивал надлежащее функционирование нарколабораторий и лично выполнял функции "химика-лаборанта".

Фигурант отвечал за изготовление наркопродукции, синтезируя полученные прекурсоры в психотропные вещества. Кроме того, злоумышленник наладил четкий механизм и непосредственно занимался реализацией такой продукции в особо крупных размерах. Запрещенные вещества мужчина направлял "заказчикам" во все регионы государства через логистические компании, а также создавал так называемые мастерклады.

"Полицейские при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области провели обыски по местам проживания и пребывания фигурантов. По результатам обнаружили и изъяли более 10,4 тысячи литров прекурсоров, из которых можно было бы изготовить 2 тысячи кг мефедрона. Кроме того, изъято 250 кг прекурсора фенилнитропропен, а это 250 кг психотропного вещества амфетамин, а также 29 кг мефедрона, лабораторное оборудование, мобильные телефоны и "черновые" записи", – отчитались в Нацполиции.

Там добавили, что всего в ходе проведения следственных действий полицейские изъяли психотропы и прекурсоры, из которых можно было бы изготовить более 8 миллионов доз. Сбыт такой партии на "черном" рынке мог принести наркодельцам почти два миллиарда гривен незаконной прибыли.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Судом подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое им грозит – до 12 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Нацполиция уничтожила урожай наркосодержащих растений на 200 млн грн. На территории 20 областей Украины полицейские провели 128 обысков и уничтожили 21 тысячу кустов растений конопли и снотворного мака, сделав невозможным производство 4,2 тонны наркотиков. Изъято почти 57 кг каннабиса, оборудование, деньги и автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!