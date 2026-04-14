Нацполиция проводит обыски в сети магазинов U420: что известно. Фото

14 апреля правоохранители проводят обыски в сети магазинов U420, которые, вероятно, продают психотропные вещества под видом сувениров. Полицейские работают в нескольких городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Черновцах и Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Там отметили, что правоохранители документируют деятельность указанных магазинов с декабря 2025 года.

Дело расследуется по ряду статей уголовного кодекса. Речь идет о:

создании, руководстве или участии в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УКУ);

незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2, 3 ст. 307 УКУ);

легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ).

Шаг за шагом, в рамках уголовных производств, мы документировали деятельность сети, собирали доказательства и устанавливали причастных лиц.

"Это результат большой, многоэтапной работы, которую полицейские начали еще в декабре 2025 года. Сегодня перешли к активной фазе – проведения обысков", – сообщила руководитель департамента коммуникации НПУ Юлия Гирдвилис,

Напомним, ранее в этот же день в Киеве на Выдубичах сотрудников полиции заметили в одном из магазинов сети. Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что подобный случай не единичный, и правоохранители пришли также на другие точки, где расположены эти заведения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разгорелся скандал вокруг сети магазинов U420, которая стремительно расширяется в крупных городах. Журналисты заявляют, что под видом сувенирной продукции там могли реализовывать запрещенные психотропные вещества.

