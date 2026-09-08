СБУ задержала информатора РФ, который корректировал удары по Харькову

Служба безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, который передавал российским спецслужбам информацию для корректировки ударов по городу. Мужчина, уклонявшийся от мобилизации, через Telegram связался с представителями РФ и предложил им свою помощь.

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Об этом в Telegram сообщает СБУ. По данным следствия, фигурант собирал сведения о местонахождении украинских военных объектов и передавал их россиянам для подготовки атак.

Как информатор помогал врагу

По инструкции россиян мужчина собирал данные о базировании Сил обороны, в частности координаты запасных командных пунктов, места сосредоточения военной техники и логистических складов. Полученная информация могла использоваться врагом для комбинированных ударов по Харькову управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

Поскольку злоумышленник почти не выходил из дома, необходимые сведения он пытался узнавать у жены и знакомых. После этого он отмечал геолокации украинских объектов на Google-картах и добавлял к ним комментарии для дальнейшей передачи российской стороне.

Задержание и наказание

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства. Во время обыска у него изъяли три смартфона, которые он использовал для конспиративной связи с представителями РФ.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о размещении или перемещении ВСУ или других воинских формирований в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ, который собирал данные о логистических складах, технике и командном составе украинских военных. Россияне завербовали мужчину через Telegram, где он искал "легкие заработки".

Как писал OBOZ.UA, во Львовской области СБУ задержала агента РФ, который вел разведку объектов "Укрзализныци", государственных и военных учреждений. Мужчину также привлекли к распространению провокационных надписей.

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