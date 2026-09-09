"Мы знаем, кто здесь живет": Вадефуль призвал украинских мужчин в Германии вернуться в Украину

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что украинские мужчины, проживающие в Германии, должны вернуться домой. Речь идет о гражданах призывного возраста, которые выехали из Украины.

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Об этом Вадефуль рассказал 8 сентября в интервью медиа Bild. Его слова приводит издание Reuters.

Что известно

Йоханн Вадефуль в интервью СМИ затронул тему украинских беженцев. В частности, он говорил о мужчинах призывного возраста, которые выехали из Украины и нашли убежище в Германии.

По его словам, украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой. Также министр добавил, что Берлин может помочь украинскому правительству идентифицировать этих граждан.

"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован, и кто имеет статус резидента", – отметил Вадефуль.

Что предшествовало

Германия перестала предоставлять временную защиту украинским беженцам мобилизационного возраста (от 23 до 60 лет), а те, кто уже находится в стране, будут иметь легальный статус до марта 2028 года. При этом немецкие чиновники допускают, что могут депортировать тех украинцев, которые будут находиться в стране без легального статуса.

По этому вопросу в МВД Германии сообщили: "Украинские граждане, нелегально пребывающие в Германии, могут быть депортированы, если в отношении них существуют действующие общие правовые основания для выдворения иностранцев".

Отметим, что в июле страны ЕС согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Таким образом, специальный статус для беженцев от войны России против Украины будет продлен еще на один год.

Министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии, которая в настоящее время председательствует в ЕС, отметил, что исключение для украинских мужчин призывного возраста объяснили "законными потребностями Украины", чтобы она "могла себя защитить".

Украинские мужчины призывного возраста, не имеющие оснований для временной защиты и желающие остаться в Германии, могут подать заявление на получение убежища в стране. Такая просьба будет рассмотрена в индивидуальном порядке Федеральной службой по вопросам миграции и беженцев ( BAMF)

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