СБУ задержала в Харькове 'крота' ФСБ, который наводил российские дроны по одной из крупнейших ТЭЦ Украины. Фото

Служба безопасности Украины в Харькове разоблачила агента ФСБ РФ среди работников одной из крупнейших теплоэлектроцентралей страны. 57-летний мужчина помогал врагу подготовить воздушные атаки по энергообъекту, на котором работал. Ему инкриминируют государственную измену, за что грозит пожизненное заключение.

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По данным следствия, "крот" пытался обнаружить "прорехи" в местной системе ПВО. Об этом 14 апреля сообщили пресс-службы СБУ и Харьковской областной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, мужчина попал в поле зрения российской спецслужбы после публикаций антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Работник ФСБ поручил ему сбор информации о местонахождении мобильно-огневых групп, выполняющих боевые задания по защите ТЭЦ в пригороде Харькова, и имеющемся у них вооружении.

Чтобы получить координаты, предатель обходил местность вблизи энергообъекта и снимал на телефон места возможного нахождения защитников Украины.

Отчет отправлял представителю РФ в виде текстовых сообщений, скриншотов Google Maps с соответствующими пометками и фото. Эти данные были необходимы врагу для планирования новых прицельных атак по энергетике региона.

Одновременно он собирал для ФСБ России данные о последствиях предыдущих атак на ТЭЦ и результатах восстановительных работ.

Правоохранители собрали доказательную базу и задержали "крота" ФСБ прямо на его рабочем месте.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота", задокументировали его преступления и задержали "на горячем", когда он шпионил в технологических помещениях ТЭЦ", – говорится в сообщении Службы безопасности.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон с перепиской с российским куратором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственна измена, совершенная в условиях военного положения".

Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в СБУ рассказали, что разоблачили работника издательства в Харькове, который наводил КАБы на город. 41-летний мужчина шпионил за подразделениями ВСУ, оккупанты завербовали его через Telegram-каналы.

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