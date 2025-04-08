СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на Харьков. Фото

В Харьковской области сотрудники Сужбы безопасности Украины задержали очередного российского информатора. Предателем оказался 49-летний работник харьковского издательства.

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Злоумышленник собирал по заданию российских спецслужб актуальные сведения об обороне Харькова. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности сорвала новую попытку рашистов получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ. Злоумышленником оказался 49-летний подсобный рабочий местного издательства, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы", – отмечено в сообщении.

Предатель получал инструкции от врага, которых тщательно придерживался. Он объезжал северные окраины города, выискивая запасные командные пункты украинских войск. Разведку в интересах врага мужчина проводил под видом рабочих поездок. После каждого "рейда" он возвращался домой и обобщал собранные данные для "отчета" российскому куратору.

"По предоставленным информатором координатам агрессор планировал подготовить новую серию воздушных ударов по городу с использованием управляемых авиабомб", – добавили в Службе.

Преступление фигуранта сотрудники задокументировали, далее же задержали предателя по месту жительства.

"Синхронно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны", – отметили в СБУ

Также в ходе расследования Служба безопасности установила, что злоумышленник дополнительно фиксировал адреса энергообъектов, в частности, модульных котельных. Во время обыска в доме задержанного был найден телефон с мессенджером, через который он направлял оккупантам геолокации потенциальных целей в виде отметок на Google-картах.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности). В настоящее время он находится под стражей, предателю грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила еще семь несовершеннолетних поджигателей, работавших на РФ. Они уничтожали релейные шкафы "Укрзалізниці". Самому старшему из подозреваемых – 16 лет, самому младшему – всего 12.

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