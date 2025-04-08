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СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на Харьков. Фото

Лилия Рагуцкая
Расследование
2 минуты
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СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на Харьков. Фото

В Харьковской области сотрудники Сужбы безопасности Украины задержали очередного российского информатора. Предателем оказался 49-летний работник харьковского издательства.

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Злоумышленник собирал по заданию российских спецслужб актуальные сведения об обороне Харькова. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности сорвала новую попытку рашистов получить актуальные данные об обороне Харькова. В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями ВСУ. Злоумышленником оказался 49-летний подсобный рабочий местного издательства, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы", – отмечено в сообщении.

СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на Харьков. Фото

Предатель получал инструкции от врага, которых тщательно придерживался. Он объезжал северные окраины города, выискивая запасные командные пункты украинских войск. Разведку в интересах врага мужчина проводил под видом рабочих поездок. После каждого "рейда" он возвращался домой и обобщал собранные данные для "отчета" российскому куратору.

"По предоставленным информатором координатам агрессор планировал подготовить новую серию воздушных ударов по городу с использованием управляемых авиабомб", – добавили в Службе.

Преступление фигуранта сотрудники задокументировали, далее же задержали предателя по месту жительства.

"Синхронно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны", – отметили в СБУ

Также в ходе расследования Служба безопасности установила, что злоумышленник дополнительно фиксировал адреса энергообъектов, в частности, модульных котельных. Во время обыска в доме задержанного был найден телефон с мессенджером, через который он направлял оккупантам геолокации потенциальных целей в виде отметок на Google-картах.

СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на Харьков. Фото
СБУ задержала российского информатора, который наводил российские КАБы на Харьков. Фото

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности). В настоящее время он находится под стражей, предателю грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила еще семь несовершеннолетних поджигателей, работавших на РФ. Они уничтожали релейные шкафы "Укрзалізниці". Самому старшему из подозреваемых – 16 лет, самому младшему – всего 12.

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