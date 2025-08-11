СБУ задержала российскую информаторку, которая шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ на западе Украины. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала на Львовщине 38-летнюю местную жительницу, которая передавала российским оккупантам данные об оперативных аэродромах с боевыми вертолетами ВСУ на западе страны. Злоумышленнице уже сообщили о подозрении.

Ей грозит до 8 лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что известно

По данным следствия, женщина была завербована через Telegram-канал, где ей предложили "легкий заработок". Получив инструкции, она объезжала местность в поисках аэродромов, используемых для базирования армейской авиации.

В случае обнаружения таких объектов информатор устанавливала поблизости скрытые видеокамеры с дополнительным питанием и удаленным доступом, чтобы передавать оккупантам информацию о перемещении украинских вертолетов.

Сотрудники СБУ разоблачили ее на начальном этапе деятельности. Задержание произошло на горячем при попытке установить новую "видеоловушку" возле потенциальной цели.

Военная контрразведка заблаговременно обезвредила шпионские устройства и провела спецмероприятия для безопасности локаций Сил обороны. Во время обыска у подозреваемой изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Максимальное наказание за содеянное – до 8 лет заключения.

