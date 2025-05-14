СБУ задержала российского агента, который корректировал удары по военным госпиталям на Полтавщине. Фото
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского агента РФ, который корректировал удары по военным госпиталям Полтавщины. Предателем оказался 36-летний местный безработный, который поддерживал действия оккупантов.
Подробности сообщили в пресс-службе СБУ 14 мая. Мужчине светит пожизненное пребывание за решеткой.
"Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Полтавской области. По материалам дела, злоумышленник собирал координаты военных госпиталей и других медучреждений, где лечились и проходили реабилитацию раненые украинские воины", – говорится в сообщении.
По указанию врага, агент под видом простого общения собирал у знакомых информацию о медицинских учреждениях ВСУ, а затем лично выезжал на местность для уточнения полученных данных. При подготовке вражеских ударов, фигурант также пытался установить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных ПВО, обеспечивающих защиту воздушного пространства области.
Контрразведка СБУ обнаружила злоумышленника, зафиксировала его преступную деятельность и задержала по месту жительства. Кроме того, Служба безопасности заблаговременно провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест расположения Сил обороны.
Во время обысков у мужчины изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он время от времени менял для конспирации связи с россиянами.
"Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента РФ, которая корректировала удары по защитникам Донетчины. Предательницей оказалась 48-летняя жительница Славянска, работница местного заведения питания, которое посещали военнослужащие. За государственную измену ей грозит пожизненное лишение свободы.
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