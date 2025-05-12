Скрыто фиксировала все на камеру: СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала удары по защитникам Донетчины. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, которая корректировала вражеские удары по защитникам Донетчины. Ею оказалась 48-летняя жительница Славянска, работница местного заведения питания, которое посещали военные; за государственную измену ей грозит пожизненный срок.

Видео дня

Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора. По данным следствия, фигурантка корректировала воздушные атаки армии России по Силам обороны в прифронтовых районах области.

Она собирала для агрессора информацию об украинских военных с апреля 2023 года по ноябрь 2024-го.

Врага больше всего интересовали локации личного состава и техники Вооруженных сил Украины в Краматорске и Славянске.

Россияне дистанционно завербовали работницу заведения питания, которое посещали военные.

Женщина скрыто фиксировала украинских воинов и их авто на камеру телефона, когда шла на работу.

Для конспирации она делала вид, что в этот момент якобы общается по видеочату.

Видеоотчеты предательница отправляла ГРУ РФ через "связную" - сотрудницу Смоленского военного госпиталя минобороны России, личность которой уже установила СБУ.

Оккупанты использовали эти данные для нанесения огневого поражения по полученным целям.

Именно она завербовала агента на одном из пророссийских Telegram-каналов, где та оставляла антиукраинские комментарии.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту жительства.

Во время обысков у нее изъяли два телефона с доказательствами работы на российскую военную разведку.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Сейчас женщина взята под стражу. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агентов ФСБ, которые, по данным следствия, готовили координаты для ракетно-дронных ударов РФ по Киевской и Ривненской областям. Им обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!