Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева: СБУ предотвратила теракт. Подробности, фото и видео

Сотрудники СБУ предотвратили очередной теракт, который должен был состояться вечером 23 июля в столице. Женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева с помощью самодельных взрывных устройств.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленницу задержали с поличным.

Что известно

"СБУ предотвратила очередной теракт в центре Киева, который должен был состояться вечером 23 июля. Контрразведка Службы безопасности предотвратила очередной теракт российских спецслужб в Киеве. Задержана фигурантка, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины. Для совершения преступления она планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей. Сотрудники Службы безопасности разоблачили вражеский замысел и задержали фигурантку с поличным, когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку взрывными устройствами.

Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ. Сейчас Служба безопасности устанавливает, каким образом фигурантка получила СВУ.

"Задокументировано, что она получила от российского куратора геолокацию места спланированного взрыва, где должна была оставить взрывчатку. У фигурантки изъят телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами. Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий", – добавили в пресс-службе.

Что предшествовало

В СБУ отметили, что представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

В случае получения подозрительных предложений или контактов с неизвестными лицами, которые представляются работниками СБУ, немедленно сообщайте об этом на: горячую линию СБУ 0 800 501 482 или в чат-бот "Спали ФСБшника" (нажмите, чтобы перейти по ссылке).

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской ФСБ, которые готовили двойной взрыв в Николаеве. Злоумышленники – жители Кировоградщины и Киевщины – действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!