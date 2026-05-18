СБУ задержала корректировщика ФСБ, который наводил российские удары по Никополю на Днепропетровщине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который корректировал удары врага по прифронтовому Никополю Днепропетровской области. Предателем оказался ранее судимый местный житель.

Теперь ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 18 мая.

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Днепропетровщине еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал российские удары по Никополю реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией и FPV-дронами", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, корректировкой вражеских обстрелов занимался завербованный российскими спецслужбами местный рецидивист, который еще в середине 1990-х отбывал наказание за кражу.

Летом 2025 года мужчина попал в поле зрения ФСБ из-за своих пророссийских сообщений в Telegram-каналах. Впоследствии с ним связался сотрудник российской спецслужбы и предложил сотрудничество за денежное вознаграждение.

Как стало известно, первую оплату агент получил с помощью дрона, который сбросил капсулу с деньгами неподалеку от его дома. В обмен на это фигурант собирал информацию о местах дислокации Сил обороны в прифронтовом городе и на прибрежной территории.

"Больше всего врага интересовало расположение фортификационных сооружений и огневых позиций ПВО украинских войск", – отметили в СБУ.

Для сбора разведывательной информации агент также скрыто расспрашивал знакомых о расположении оборонительных объектов, после чего лично проверял полученные данные.

Сотрудники СБУ заблаговременно приняли меры для обеспечения безопасности позиций украинских защитников на Днепропетровщине, а после документирования деятельности фигуранта задержали его. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала двух идейных российских агентов, которые корректировали воздушные атаки врага по Киеву и Запорожью. По данным следствия, подозреваемые поддерживали вражескую агрессию и ожидали оккупации Украины. Оба агента действовали отдельно, однако были связаны одним куратором из ФСБ.

