Китай объяснил ЕС, почему не может допустить проигрыша России в войне против Украины – SCMP

Пекин не может позволить себе допустить проигрыш России в Украине, поскольку в противном случае Соединенные Штаты переключат все свое внимание на Китай. Это министр иностранных дел Китая Ван И пытался доказать руководительнице дипломатии Европейского Союза Каи Каллас.

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Слова китайского дипломата были не публичными, отмечает SCMP. Но именно такой разговор состоялся между дипломатами КНР и ЕС в минувшую среду, цитирует издание сразу несколько источников, знакомых с разговором.

Причем Китай продолжает отвергать обвинения в материальной поддержке военных усилий России. По словам источников, Ван И сказал Каи Каллас, что если бы КНР помогала РФ финансово или оружием, "конфликт давно бы закончился".

Смысл всех слов китайца к европейке в том, что хотя Китай не надеялся на эту войну, ее продолжение соответствует стратегическим потребностям Пекина. Причем речь идет именно о продолжении, потому что в таком случае "США будут оставаться вовлеченными в события в Украине".

Издание также отмечает, что его источники "были удивлены резкостью послания" китайского дипломата.

Официальная же позиция Пекина остается неизменной.

"Между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов. Европа сейчас сталкивается с различными вызовами, но ни один из них не исходил из Китая ни в прошлом, ни настоящем, ни в будущем. Обе стороны должны уважать друг друга, учиться друг у друга, развиваться и прогрессировать вместе", – говорится в официальном сообщении МИД КНР.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Китае похвастались новой кассетной бомбой, созданной для вывода из строя вражеских электростанций. Заявляется, что она способна вызвать "полную потерю электроэнергии" в районе детонации.

Напомним, что в конце июня американский министр финансов Скотт Бессент заявил: США и Китай решили вопросы, связанные с поставками редкоземельных минералов и магнитов в Штаты, уладив спор, который заблокировал соглашение, заключенное в мае.

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