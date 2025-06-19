Китайские хакеры активизировали атаки на Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину: в NYT объяснили, на что 'охотятся'

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину хакерские группы, связанные с китайским правительством, неоднократно взламывали российские компании и правительственные учреждения. Эксперты полагают, что Китай рассматривает войну в Украине как шанс собрать информацию о современных тактиках ведения войны и западном оружии.

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Ою этом говорится в материале The New York Times. Отмечается, что китайские группы проникали в российские системы, даже когда диктатор РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин публично заявляли о знаменательной эпохе сотрудничества и дружбы.

СМИ пишет, что несмотря на это партнерство и годы обещаний не взламывать друг друга, Китай рассматривает Россию как уязвимую цель. В 2023 году одна группа, известная как Sanyo, взламывала электронные почты крупной российской инжиниринговой фирмы в поисках информации об атомных подводных лодках.

Как говорится в материале, Китай намного богаче России и имеет множество отечественных научных и военных экспертов, но китайские военные эксперты часто сетуют на то, что китайским войскам не хватает боевого опыта. Эксперты говорят, что Китай рассматривает войну в Украине как шанс собрать информацию о современных тактиках ведения войны, западном оружии и том, что работает против них.

"Китай, вероятно, стремится собирать разведданные о деятельности России, в том числе о ее военной операции в Украине, оборонных разработках и других геополитических маневрах", — сказал Че Чанг, исследователь из TeamT5, тайваньской исследовательской фирме по кибербезопасности.

Пока неясно, насколько успешными были эти хакерские атаки, отчасти потому, что в РФ никогда публично не признавали эти вторжения. Но секретный контрразведывательный документ из российского ФСБ, который получили журналисты The New York Times, ясно дает понять, что сотрудники разведки обеспокоены. В документе говорится, что Китай ищет российские оборонные знания и технологии и пытается извлечь уроки из военного опыта России в Украине. В документе Китай назван "врагом".

Отмечается, что документ ФСБ представляет более сложные отношения, чем партнерство "без границ", которое описывают Си и Путин. Союзники часто шпионят друг за другом, но масштабы хакерской деятельности Китая против России свидетельствуют как о более высоком уровне взаимного недоверия, так и о нежелании Кремля делиться всем, чему он учится на поле боя в Украине.

В документе говорится, что БПЛА и программное обеспечение представляют особый интерес для Китая.

Компания по кибербезопасности Palo Alto Networks утверждает, что одна финансируемая правительством Китая группа нацелилась на российский государственный оборонный конгломерат Ростех в поисках информации о спутниковой связи, радарах и радиоэлектронной борьбе.

Другие группы использовали вредоносные файлы, предназначенные для использования уязвимостей в Microsoft Word, для проникновения в объекты российской авиационной промышленности и государственные органы.

Журналисты пишут, что итайские хакерские группы, спонсируемые государством, часто нацеливаются на международные компании и правительственные учреждения, в том числе в США и ​​Европе. Но хакеры стали больше интересоваться российскими целями после вторжения страны в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе и США ликвидировали сеть российских хакеров, которые устраивали кибератаки, направленные на дестабилизацию правительств. Всего киберпреступники инфицировали более 300 тысяч компьютеров по всему миру, в том числе в США, Австралии, Польше, Индии и Италии.

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