СБУ задержала информатора ФСБ, корректировавшего удары врага по Силам обороны на Донетчине. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области 55-летнего безработного из Славянска, работавшего на российские спецслужбы. Он корректировал атаки РФ по силам обороны в районах родного города, а также Краматорска.

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Злоумышленника вовремя разоблачили, чем сорвали вражеские намерения. Об этом сообщают пресс-служба СБУ и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, основной задачей корректировщика был поиск и передача координат запасных командных пунктов, ремонтных баз и складов ВСУ. Кроме того, оккупанты поручили ему выявить боевые позиции радиолокационных станций, чтобы "обойти" украинскую ПВО.

Вражеский агент собирал разведданные, объезжая прифронтовую территорию вблизи города и передовой. Он определял локации зданий, где размещались военная техника и подразделения, а также указывал на объекты гражданской инфраструктуры и фортификационные сооружения, расположенные в Краматорском районе.

Всю собранную информацию злоумышленник сначала сохранял в тематическом чат-боте захватчиков. Впоследствии фигуранта вывели на контакт с ФСБ через "связную" – бывшую местную жительницу, которая в феврале 2022 года выехала в РФ и начала работать на оккупантов. Во время бесед мужчина передавал ей информацию военного характера.

Однако противоправную деятельность жителя Славянска заблаговременно разоблачили. Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага. По ходатайству прокуратуры предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Вражескому агенту грозит до восьми лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Донетчине задержали двух агентов РФ, которые наводили удары на защитников – 41-летнюю предпринимательницу из Краматорска и 42-летнего жителя Славянска. Для сбора координат и нужных данных каждый из предателей действовал отдельно, работая на своего российского куратора.

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