Действовали порознь: СБУ задержала двух агентов РФ, которые наводили российские удары на защитников Донбасса. Фото

Служба безопасности Украины задержала двух вражеских агентов в Донецкой области. Они корректировали авиаудары российских войск по позициям сил обороны в прифронтовых районах.

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Для сбора координат и нужных данных каждый из агентов действовал отдельно, работая на своем русском кураторе. Их информация использовалась для атак управляемыми авиабомбами. Об этом сообщила СБУ и Офис генпрокурора.

Одна из задержанных – 41-летняя предпринимательница из поселка Нью-Йорк Торецкой громады, которая проживала в Краматорске и занималась торговлей продуктами питания. В декабре 2024 года она пошла на сотрудничество с сотрудником ФСБ РФ. В поле зрения российских спецслужб попала, когда публиковала в Telegram-каналах сообщения, в которых пыталась дискредитировать украинских защитников.

Как водитель она развозила на автомобиле хлеб по торговым заведениям и при этом наблюдала за обстановкой в регионе. В течение трех месяцев женщина передавала данные о местах дислокации сил обороны в Дружковке, Константиновке, Краматорске, на территории Торецкой и Ильиновской громад. В частности, сосредотачивалась на блокпостах и локациях с военной техникой украинских защитников. Всю собранную информацию фиксировала в Google-картах и передавала данные спецслужбам РФ.

Второй предатель – 42-летний житель Славянска, который в конце сентября 2024 начал работать на российскую военную разведку (ГРУ).

Он искал штабы и запасные командные пункты украинских войск в своем городе, в окрестностях соседнего поселка и Николаевке, передавая врагу координаты мест сосредоточения техники и личного состава ВСУ через анонимный чат в "Одноклассниках". Кроме того, текстовые и графические отчеты предателя содержали данные об объектах инфраструктуры и автодорог.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами шпионской деятельности в интересах страны-оккупантки. Им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ), за что предусмотрено пожизненное заключение с конфискацией имущества. Они находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала трех человек, которые сотрудничали с российскими оккупантами во время временной оккупации Херсона. Они принимали участие в организации фейкового референдума по присоединению Херсонщины к России в 2022 году.

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