СБУ задержала агентов ФСБ, готовивших теракты против депутатов в Хмельницкой области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов российской Федеральной службы безопасности в Хмельницкой области. Они готовили взрывчатку для совершения терактов в Каменце-Подольском.

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Взрывные устройства злоумышленники планировали заложить под автомобили 8-ми депутатов городского совета. Подробности сообщили в СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов ФСБ, которые готовили взрывчатку для совершения терактов против восьми депутатов Каменец-Подольского горсовета в Хмельницкой области. По материалам дела, фигуранты изготавливали самодельные взрывные устройства (СВУ), которые должны были заложить под машины потенциальных жертв и подорвать. Таким образом, рашисты планировали дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе и распространить панические настроения среди местных жителей", – говорится в сообщении.

Помехой реализации замысла российских спецслужб стали украинские спецназовцы, заблаговременно разоблачившие злоумышленников и задержавших их на этапе изготовления взрывчаток в арендованной квартире в центре города.

Как рассказали в СБУ, среди задержанных исполнителей заказ РФ – 24-летняя местная наркозависимая, которая искала деньги "на дозу" в Telegram-каналах. Там на нее обратил внимание представитель ФСБ. Чтобы проверить готовность завербованной предательницы к работе на врага, куратор дал ей "тестовое задание": поджечь три админздания сельсоветов на территории региона.

Для выполнения этой задачи подозреваемая привлекла другого задержанного: своего 57-летнего сожителя. Он выполнял роль водителя, возил предательницу на нужные ей объекты.

"Потом они получили от оккупантов инструкции на изготовление СВУ, а также деньги на закупку составляющих к взрывных устройств и аренду конспиративной квартиры. В дальнейшем агенты должны были установить депутатские авто и провести возле них доразведку, чтобы заложить взрывные устройства", – отметили в СБУ.

После задержания у подозреваемых в ходе обысков обнаружили составляющие для изготовления СВУ и мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала российского информатора, который приводил российские КАБы в Харьков и собирал информацию для врага о позициях защитников облцентра. Предателем оказался работник одного из местных издательств.

Кроме того, СБУ задержала агентку РФ, которая готовила теракты возле ТЦК и райотдела полиции Полтавской области.

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