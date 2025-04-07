СБУ задержала агентку РФ, которая готовила теракты возле ТЦК и райотдела полиции Полтавской области. Фото
Контрразведка СБУ предотвратила серию терактов в Полтавской области. Во время спецоперации была задержана женщина, которая сотрудничала с российскими спецслужбами, и готовила подрывы возле местных админзданий украинских военных и правоохранителей.
Агент, получившая задание непосредственно из России, планировала осуществить взрывы возле районного отделения полиции и территориального центра комплектования в часы наибольшего скопления людей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, 30-летняя безработная из Полтавщины должна была установить самодельное взрывное устройство рядом с госучреждениями. Россияне планировали дистанционно взорвать бомбу вместе с самой исполнительницей. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения россиян и задержали террористку, когда она готовилась к минированию.
Исполнительница нашла "работу", когда искала "легкие деньги" в онлайн-казино. Там ее завербовал представитель российской спецслужбы.
Агентка получила деньги на аренду квартиры, закупку компонентов для взрывчатки и GSM-модуля. Она также планировала заказать аккумулятор.
Взрывное устройство она изготовила по инструкциям из РФ, замаскировала под чайник и снарядила удаленно управляемым модулем и усиливающими элементами.
Во время обысков у задержанной изъяты составляющие для взрывчатки и мобильный гаджет с доказательствами ее контактов с российским куратором.
Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
Женщина была задержана и переведена под стражу, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В СБУ напомнили, что в случае попытки вербовки для поджога авто ВСУ, административных зданий, организации теракта или минирования, нужно немедленно сообщить об этом в чат-бот "Спали ФСБешника".
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