Писали письма Путину: СБУ разоблачила в Черкассах бывших коммунистов, призывавших Россию захватить всю Украину

Служба безопасности Украины предотвратила очередные попытки российских спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в центральных регионах страны. В Черкассах были разоблачены бывшие коммунисты, которые призывали Россию захватить всю Украину и писали благодарственные письма диктатору Владимиру Путину.

Видео дня

По результатам комплексных мероприятий в Черкассах нейтрализована группировка бывших коммунистов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование установило, что подрывную работу пророссийской ячейки дистанционно координировал бывший нардеп-коммунист Петр Симоненко, который в начале полномасштабного вторжения уехал в Россию под охраной спецназовцев РФ.

По заказу оккупантов он организовал подпольную группировку, в которую вошли бывший народный депутат-коммунист, экс-руководитель городской организации компартии, ее секретарь и идеологический функционер.

По материалам следствия, участники группировки публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов, в том числе ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве и массовые убийства мирных жителей в Буче. Также сторонники агрессора распространяли пророссийские нарративы среди местного населения и выражали поддержку оккупантам.

Кроме того, установлено, что от имени своей группировки злоумышленники готовили обращения к Путину, в которых восхваляли главу Кремля и призывали к восстановлению Советского Союза.

Для проведения встреч участники тайно использовали бывшее офисное здание запрещенной компартии.

Во время обысков в Черкассах и Киеве по местам жительства и пребывания подозреваемых изъята запрещенная символика, компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами их преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили всем четырем подозреваемым об обвинениях по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся оправдания российской агрессии, отрицания военных преступлений и прославления оккупантов. За эти действия им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одну российскую агентку в Харькове. Женщина, работавшая IТ-специалистом, по заданию ФСБ отравила одного из военных ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!