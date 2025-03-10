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Писали письма Путину: СБУ разоблачила в Черкассах бывших коммунистов, призывавших Россию захватить всю Украину

Екатерина Дутик
Расследование
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СБУ разоблачила в Черкассах бывших коммунистов, которые писали благодарственные письма Путину и призывали захватить всю Украину - фото и подробности

Служба безопасности Украины предотвратила очередные попытки российских спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в центральных регионах страны. В Черкассах были разоблачены бывшие коммунисты, которые призывали Россию захватить всю Украину и писали благодарственные письма диктатору Владимиру Путину.

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По результатам комплексных мероприятий в Черкассах нейтрализована группировка бывших коммунистов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование установило, что подрывную работу пророссийской ячейки дистанционно координировал бывший нардеп-коммунист Петр Симоненко, который в начале полномасштабного вторжения уехал в Россию под охраной спецназовцев РФ.

В Черкассах бывшие коммунисты оправдывали российскую агрессию

По заказу оккупантов он организовал подпольную группировку, в которую вошли бывший народный депутат-коммунист, экс-руководитель городской организации компартии, ее секретарь и идеологический функционер.

По материалам следствия, участники группировки публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов, в том числе ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве и массовые убийства мирных жителей в Буче. Также сторонники агрессора распространяли пророссийские нарративы среди местного населения и выражали поддержку оккупантам.

У коммунистов изъяли символику СССР и другие доказательства преступной деятельности.

Кроме того, установлено, что от имени своей группировки злоумышленники готовили обращения к Путину, в которых восхваляли главу Кремля и призывали к восстановлению Советского Союза.

Для проведения встреч участники тайно использовали бывшее офисное здание запрещенной компартии.

Во время обысков в Черкассах и Киеве по местам жительства и пребывания подозреваемых изъята запрещенная символика, компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами их преступной деятельности.

Для проведения встреч участники тайно использовали бывшее офисное здание запрещенной компартии.

Следователи СБУ сообщили всем четырем подозреваемым об обвинениях по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся оправдания российской агрессии, отрицания военных преступлений и прославления оккупантов. За эти действия им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одну российскую агентку в Харькове. Женщина, работавшая IТ-специалистом, по заданию ФСБ отравила одного из военных ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов.

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