Работала на врага: в Николаеве предотвратили теракт, который должна была совершить 19-летняя студентка возле админздания полиции. Фото

В Николаеве 19-летнюю студентку завербовали для совершения теракта в центре города. По заданию российских оккупантов, девушка должна была устроить взрыв возле административного здания полиции.

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Благодаря действиям полиции и Службы безопасности теракт удалось предотвратить, а студентку задержать. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, 19-летняя девушка готовила взрыв в областном центре по заказу вражеских спецслужб. В одном из мессенджеров ей предложили денежное вознаграждение за выполнение определенных действий. Согласно предоставленному студентке алгоритму, она должна была забрать из указанного врагом места взрывное устройство и оставить его возле административного здания полиции, после чего связаться с заказчиком.

Как только фигурантка покинула пакет в указанном месте и известила куратора о проделанной "работе", враг пытался активировать самодельное взрывное устройство с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к взрывчатке. К счастью, благодаря слаженным действиям правоохранителей, трагедию удалось предотвратить, а приспешницу врага задержали.

В пакете правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство. Полицейские взрывотехники безопасно изъяли и обезвредили его. Среди составляющих был также мобильный телефон, с помощью которого должна была произойти дистанционная активация взрывчатки. По версии правоохранителей, девушка тоже стала бы жертвой подрыва.

СБУ проводит предварительное расследование по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на совершение террористического акта). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенное ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию ТЦК и СП. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что правоохранители после теракта в Николаеве 14 февраля в течение суток разоблачили четырех подозреваемых в преступлении сообщников. Задержанные являются несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 17 лет ).

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