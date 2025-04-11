СБУ задержала агентку РФ, которая следила за эшелонами ВСУ через "видеопастки" в скворечнике. Фото

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины задержала женщину, которая передавала врагу данные о военных эшелонах ВСУ. Она установила скрытую камеру в скобчатом муляже у железнодорожного пути.

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Агент работала на российские спецслужбы, помогая корректировать ракетные и дроновые удары по городу. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Под видом птичьего домика она установила "видеопастку" с дополнительным питанием на дереве близ колеи. Это устройство передавало информацию, которая могла нанести большой вред обороноспособности Украины.

Благодаря скрытой камере оккупанты могли в режиме реального времени наблюдать за перемещением поездов с техникой и личным составом Сил обороны Украины в направлении фронта.

Кроме мониторинга эшелонов, женщина собирала данные о мобильных огневых группах ПВО. Она объезжала прифронтовую территорию и передавала координаты украинских защитников врагу.

СБУ вовремя обнаружила шпионку, задокументировала ее деятельность и задержала дома. Операция прошла под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровщины. Злоумышленницей оказалась 46-летняя жительница Днепра, которая искала "легкий заработок" через пророссийские телеграммы-каналы. У нее изъяли камеру, носители информации, телефон и SIM-карту с поличным.

Женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена в условиях военного положения. Она находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила и задержала российского корректировщика, работавшего на российских оккупантов и помогавшего наводить удары по Херсону. Задержанный оказался 53-летним местным безработным.

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