СБУ задержала агента РФ, который пытался совершить диверсию на оборонном предприятии во Львове. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила попытку России уничтожить цех одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в западных регионах Украины. В рамках превентивных мер во Львове удалось арестовать российского агента, который готовил диверсию на одном из таких объектов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как стало известно, он пытался вызвать короткое замыкание производственного оборудования во время рабочего процесса, инсценировав это как техническую аварию.

Что известно

Задание российских спецслужб выполнял завербованный местный житель, которого курировали через брата, проживающего за границей и сотрудничающего с Россией.

"По указанию куратора из РФ агент устроился разнорабочим на предприятие ОПК. Впоследствии фигурант получил через своего брата от представителя российских спецслужб пошаговые инструкции по организации поджога и уничтожению секций с производственными мощностями", – говорится в сообщении.

Силовики СБУ предотвратили диверсию и задержали его на месте преступления в одном из цехов. В ходе обысков на месте они обнаружили доказательства совершения диверсии и его личные вещи.

Фигуранту было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ "Диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения". Заочное подозрение также было предъявлено его брату.

Обоим фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила агента российской военной разведки, который работал в одной из ведущих академий Министерства обороны Украины. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

Как сообщал OBOZ.UA, силовикам также удалось поймать глубоко законспирированного агента ФСБ в Херсоне, которым оказался завербованный гражданин Южного Кавказа. Мужчина с 90-х годов проживал в Украине по поддельному паспорту, возглавляя под прикрытием местную общественную организацию, и наводил огонь на пункты базирования и позиции украинских войск в Херсонской области.

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