СБУ задержала иностранца-агента ФСБ, который корректировал удары РФ по Херсону: "работал" под прикрытием. Фото

Служба безопасности Украины поймала глубоко законспирированного агента ФСБ в Херсоне, которым оказался завербованный гражданин Южного Кавказа. Мужчина с 90-х годов проживал в Украине по поддельному паспорту, возглавляя под прикрытием местную общественную организацию.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Завербованный иностранец наводил огонь на пункты базирования и позиции украинских войск в Херсонской области.

Что известно

Выяснилось, что фигурант начал сотрудничать с Россией во время временной оккупации Херсона, где познакомился с сотрудником ФСБ, отца которого знал фигурант. После деоккупации сотрудники спецслужб сделали агента "спящим" и оставили его.

"Впоследствии временная оперативная группа ФСБ с левого берега Херсонщины восстановила с ним связь и поручила отслеживать местоположения Сил обороны, по которым враг готовил новые обстрелы. Для этого агент завуалированно выпытывал информацию у своих знакомых, а затем проводил доразведку вблизи потенциальных "целей", – говорится в сообщении.

В переписке с куратором фигурант неоднократно выражал ожидание полной оккупации Херсона. Силовики СБУ поэтапно задокументировали преступления и задержали его по месту жительства. У него изъяли поддельные документы и мобильные телефоны с доказательствами работы на российское ведомство.

Ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ "Несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ в условиях военного положения". Злоумышленник находится под стражей без права на залог. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве СБУ задержала оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма Сергея Колобова, который работал на Россию. В столицу Украины предатель приехал, чтобы решить личные дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор еще одному российскому агенту. Предателя задержали летом 2025 года с поличным, когда он готовил серию терактов в столице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!