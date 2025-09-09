СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по Днепру с помощью GPS-'маячков'. Фото

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который собирал координаты для новых воздушных атак по городу. Его главной задачей было выявление и передача врагу данных о волонтерских фондах и реабилитационных центрах, где лечились раненые военные.

Видео дня

Теперь предателю грозит длительный срок заключения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что известно

Следствие установило, что агентом оказался местный житель с богатым криминальным прошлым - он неоднократно привлекался к ответственности за разбой, кражи и нанесение тяжких телесных повреждений.

Именно этот бэкграунд и сделал его легкой добычей для ФСБ: еще до начала полномасштабной войны он оказался в поле зрения российских спецслужб, отбывая наказание в колонии на временно оккупированной территории Донецкой области. В феврале 2023 года с ним вышел на контакт сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество. К тому времени рецидивист уже вернулся в Днепр.

Выполняя задание, мужчина передвигался по городу на собственном автомобиле, фиксируя на камеру объекты, рядом с которыми замечал военных или волонтеров. Собранные данные он отправлял куратору в виде отметок на Google Maps с кратким описанием. Следующим этапом должна была стать установка вблизи этих мест GPS-трекеров, чтобы россияне могли точнее наводить ракеты и ударные дроны.

СБУ задержала злоумышленника и провела обыски, во время которых нашли компьютерную технику, "маячки" и телефоны с различными SIM-картами для связи с ФСБ. Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали агента, который корректировал вражеские атаки на Украину и фиксировал их последствия. Предателем оказался 18-летний студент технического колледжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!