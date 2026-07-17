Будьте готовы заплатить до 5000 евро штрафа: украинка удивила запретами в Германии

Германия известна своим стремлением к порядку и строгим соблюдением законов. Однако некоторые местные правила и штрафы способны вызвать у украинцев искреннее удивление: от запрета на спонтанный отдых с детьми до неожиданных ограничений в супермаркетах.

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Об этом рассказала в своём TikTok украинка Екатерина (@fraukatty), которая живёт в Германии уже почти 10 лет. Она раскрыла вещи, за которые в Германии можно получить серьёзные финансовые санкции, и запреты, вызывающие немало вопросов.

Прогул школы ради отпуска

В Германии действует строгое правило обязательного посещения школы – Schulpflicht. Поэтому, если семья решит устроить себе каникулы без официального согласования с руководством школы, и об этом узнают контролирующие органы, родителям грозит солидный штраф.

"На период обучения ребенка в школе родители не могут просто забрать ребенка из школы и уехать с ним в отпуск", – говорит блогерша.

По данным канала ZDF, за пропуск занятий ребенком родителям в Германии действительно может грозить штраф (хотя можно обойтись и простым предупреждением). Сумма штрафа может составлять от 5 до 1000 евро.

Употребление продуктов в супермаркете до оплаты

Также в Германии категорически запрещено есть или пить продукты непосредственно в магазине. Пока товар не пробит на кассе, он является собственностью супермаркета.

"Зашли голодными в супермаркет и вам захотелось попить и поесть, вы открыли товар и начали это делать, не дойдя до кассы и не оплатив этот товар? Тогда будьте готовы заплатить штраф", – подчеркивает Екатерина.

Девушка называет этот штраф непонятным, поскольку от него могут даже пострадать люди, страдающие диабетом, или тем, кому просто стало плохо и нужно выпить воды. В таких случаях ждать своей очереди у кассы просто опасно для здоровья.

"Моей подруге однажды "прилетел" штраф, и она была вынуждена его заплатить, поскольку категорически нельзя употреблять продукты, которые вы еще не оплатили", – вспоминает украинка.

Однако комментаторы с этим категорически не согласились. Многие поделились собственным опытом, который противоречит словам Екатерины.

Ночевка на собственной даче

Кроме того, украинка утверждает, что немецкое законодательство запрещает ночевать в дачных домах из-за отсутствия мер пожарной безопасности. Нарушителям грозит штраф.

"Нельзя ночевать на даче, потому что это, как говорится, нарушает противопожарную безопасность. А если там всё установить, почему нельзя там летом ночевать? Тоже как-то странно", – комментирует Екатерина.

Согласно Федеральному закону о малых садах в Германии (BKleingG), они действительно не предназначены для постоянного проживания, хотя общегерманского запрета на ночлег на одну ночь нет. Впрочем, сумма штрафов зависит от конкретных городов и может составлять от нескольких сотен до 5000 евро.

Запущенный сад

Также в Германии недопустим беспорядок на садовом участке, утверждает украинка Екатерина. По её словам, "заботливые" соседи оперативно сообщат об этом в кооператив.

"Купили дачу? Будьте готовы поддерживать порядок и ухаживать за ней. В некоторых случаях за запущенный участок тоже могут оштрафовать", – предупреждает она.

Следует отметить, что BKleingG действительно обязывает владельцев участков ухаживать за ними, не допускать запущенного состояния и даже выращивать определенное количество растений. Согласно федеральному закону, нарушителей могут ожидать предупреждение, требование устранить нарушение, а в случае невыполнения – расторжение договора аренды. И хотя единого штрафа за сорняки в Германии нет, они могут быть прописаны в уставе конкретного товарищества.

Также OBOZ.UA сообщал, что во многих городах Германии владельцы собак обязаны ежегодно уплачивать специальный налог в размере до 200 евро, а в ряде федеральных земель – ещё и оформить страхование гражданской ответственности. А для отдельных пород действуют жесткие ограничения на ввоз.

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