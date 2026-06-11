СБУ сообщила о подозрении сотруднику ГРУ РФ, который вербовал детей для диверсий и терактов в Одессе

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении сотруднику российской ГРУ, который вербовал украинских детей для диверсий и терактов в Одессе. Несовершеннолетние, по его указаниям, занимались поджогами авто украинских бойцов и объектов Укрзализныци в портовом городе.

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Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения мужчины и привлечения его к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности задокументировала преступления гражданина РФ Артема Шмуля – сотрудника российской военной разведки (более известной как ГРУ), который вербовал несовершеннолетних для совершения терактов в Одессе", – говорится в сообщении.

Детали дела

Сотрудники СБУ еще в мае 2024 года разоблачили четырех агентов, которые действовали по указаниям Шмуля и пытались поджечь два военных автомобиля в областном центре.

По данным следствия, к выполнению задач российской спецслужбы были привлечены жители Одессы в возрасте от 13 до 18 лет. Установлено, что вербовщик находил потенциальных исполнителей через Telegram-каналы, где подростки искали "быстрых денег".

"За обещание быстрых "подработок" фигуранты согласились заниматься поджогами авто Сил обороны и объектов Укрзализныци в портовом городе", – отмечается в сообщении.

Следствие установило, что по указаниям российского куратора подростки подожгли грузовой автомобиль Национальной гвардии Украины и повредили релейный шкаф на железнодорожном пути.

После выполнения диверсий они снимали последствия своих действий на мобильные телефоны и присылали видеозаписи как подтверждение выполненных задач через мессенджеры.

Во время обысков правоохранители изъяли антиукраинские материалы, а также мобильные телефоны и другие носители информации, которые содержали доказательства сотрудничества с российской военной разведкой.

По результатам расследования следователи СБУ инкриминировали фигурантам ряд преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта).

Кроме того, действия Шмуля квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (организация террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

"Сейчас Служба безопасности заочно сообщила о подозрении Артему Шмулю... Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении российского актера и телеведущего Бориса Корчевникова, который публично поддерживал войну против Украины и оправдывал преступления российской армии. Обвинительный акт уже направили в суд. Российского актера-пропагандиста будут судить за антиукраинскую деятельность.

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