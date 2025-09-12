СБУ задержала протоиерея УПЦ МП, который корректировал российские удары по Сумщине. Фото

Служба безопасности Украины задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который по заказу российской военной разведки (ГРУ) передавал координаты украинских военных объектов. По данным следствия, протоиерей отслеживал позиции боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их врагу.

Видео дня

Больше всего интересовали россиян координаты штабов и укрепрайонов на приграничной территории Сумщины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что известно

Российские спецслужбы планировали нанести удары по этим позициям и создать "мертвую зону" вдоль границы, что позволило бы ДРГ проникнуть внутрь области и закрепиться до подхода основных сил.

Фигурант получал задание дистанционно через Интернет, а для сбора разведданных выспрашивал информацию у прихожан, самостоятельно выезжал на местность для проверки наличия военных объектов и передавал данные куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

Сотрудники СБУ провели слаженные мероприятия для защиты позиций украинских войск и задержали протоиерея в его доме. Во время обыска была изъята прокремлевская литература и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили подозреваемому о правонарушении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований). Злоумышленник сейчас находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала информатора ФСБ, который шпионил за украинскими войсками, задействованными в боях на передовой. Злоумышленником оказался 22-летний безработный из Сум, который искал "легких заработков".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!