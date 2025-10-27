СБУ разоблачила вражеского информатора, который наводил российские 'Ланцеты' на Константиновку. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного предателя, который по заказу РФ наводил вражеские беспилотники "Ланцет" на Константиновку. Речь идет о 59-летнем безработном, который попал в поле зрения россиян через Telegram-каналы, где призывал к захвату громады.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 27 октября. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора, который шпионил вблизи линии фронта в Донецкой области. Злоумышленник корректировал налеты российских дронов-камикадзе типа "Ланцет" на жилую застройку Константиновки", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемый передавал своему куратору координаты зданий, где, по его мнению, могли находиться украинские военные. Кроме того, он предоставлял оккупантам информацию об объектах социальной инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города во время постоянных российских обстрелов.

После усиления атак РФ информатор, маскируясь под переселенца, выехал на Львовщину, надеясь избежать разоблачения. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в арендованной квартире. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения)", – указано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации его действий. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, ранее СБУ задержала еще двух российских агентов, которые по указаниям РФ корректировали удары оккупантов по Днепропетровской и Запорожской области. Для сбора координат фигуранты во время воздушных тревог объезжали местность на собственных автомобилях и фиксировали работу украинской ПВО. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, по информации СБУ, 15 лет тюрьмы вместе с конфискацией имущества получил военный, который самовольно оставил место службы и подался в агенты врага. Предатель корректировал воздушные атаки оккупантов по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.

