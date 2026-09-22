СБУ разоблачила во Львове сторонников России, которые регистрировали для врага Starlink: какое наказание им грозит

Сотрудники Службы безопасности во Львове разоблачили агентов РФ, которые регистрировали Starlink для оккупантов. Враг использовал терминалы для планирования боевых операций против украинских защитников.

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Теперь фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ 22 сентября.

"Контрразведка Службы безопасности задержала во Львове ещё двух пособников страны-агрессора. Злоумышленники незаконно зарегистрировали 14 спутниковых терминалов Starlink для вооруженных группировок РФ", – говорится в сообщении.

Подробности дела

По данным следствия, враг использовал эти системы, чтобы помешать работе Сил обороны на территории Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В схему был вовлечен львовский студент, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка. Он вместе с безработным знакомым искал людей, чьи персональные данные можно было использовать для регистрации Starlink в интересах РФ.

По оперативным данным, фигуранты обманным путем привлекли 14 человек и по их паспортным данным активировали терминалы. После этого, в обмен на финансовое вознаграждение, реквизиты зарегистрированных устройств передавали российскому куратору.

Сотрудники контрразведки СБУ задержали обоих мужчин и в ходе обысков изъяли телефоны, с помощью которых они поддерживали связь с представителями РФ. Незаконно зарегистрированные терминалы уже заблокированы, при этом правоохранители проверяют информацию о возможном оформлении ещё более 40 устройств.

Что грозит виновным

Задержанным объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

"Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленники находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала агента РФ, который зарегистрировал для оккупантов десятки систем Starlink. Затем мужчине было поручено оформлять и верифицировать дополнительное спутниковое оборудование, привлекая к этому местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ также разоблачили двух пособников страны-террориста РФ, которые активировали для врага более 70 терминалов Starlink. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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