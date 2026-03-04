"Гонят нас, как собак": украинские беженцы столкнулись с массовыми рейдами в США

Украинские беженцы в США, которые приехали по программе U4U, сталкиваются с арестами ICE и многомесячными задержками документов, даже при действительном гуманитарном статусе. Из-за этого они остаются без права работать и оказываются под постоянной угрозой депортации.

Об этом пишет BBC News. Программа была основана администрацией Джо Байдена в 2022 году, чтобы помочь украинцам, которые сбежали от войны, легально находиться в США, работать, учиться и получать водительские права.

Однако, смена администрации на Дональда Трампа привела к резкому усилению миграционных проверок и арестов, что поставило тысячи украинцев в уязвимое положение. Вечером 19 ноября 2025 года Андрей (имя изменено) возвращался с работы в городе Чарлз-Таун, штат Западная Вирджиния. Представители ICE объявили ему, что он находится в стране незаконно, хотя его гуманитарный статус U4U был действителен еще более двух месяцев.

Андрей провел более двух месяцев в американских тюрьмах – сначала в федеральной, затем в центре содержания мигрантов, и в конце согласился на добровольную депортацию в Польшу. Подобные случаи происходят и с другими украинцами. Например, Нина с дочерью Еленой в течение нескольких месяцев ждали продления гуманитарного пароля, во время чего Нина не могла работать, а дочь боялась выходить в школу из-за постоянных рейдов ICE.

Оксана из Калифорнии и Мария, работница центра помощи беженцам, также рассказывают о многомесячных задержках с документами и страхе депортации, даже при наличии легального статуса. Администрация Трампа пытается ограничить миграцию, а ICE проводит рейды по всей стране, часто сопровождаемые столкновениями и насилием. За год агентство задержало около 400 тысяч человек, хотя не все из них нарушали закон.

Украинцы, прибывшие по U4U или ожидающие рассмотрения заявлений об убежище, оказались в "подвешенном состоянии" – без права работать, с ограниченным доступом к услугам и постоянным риском ареста. По оценкам экспертов и правозащитников, в США сейчас около 200-250 тысяч украинцев находятся в уязвимом состоянии.

Они вынуждены ждать документы месяцами, а некоторые уже более года остаются вынужденными нелегалами. Критики политики Трампа отмечают, что такая практика фактически подталкивает людей к самодепортации, снижает мотивацию мигрантов и вызывает значительную психологическую нагрузку на семьи.

Правозащитники, журналисты и представители Демократической партии указывают на нарушение прав человека, неправомерное применение силы и отсутствие надлежащей правовой процедуры для задержанных. В обществе растет возмущение действиями ICE и политики администрации, а даже Папа Лев XIV призвал относиться к мигрантам с достоинством и уважением.

Украинцы в США, которые оказались в этих обстоятельствах, рассказывают об ощущении бесправия и страха: они оплачивают пошлины, ждут документы, но все равно остаются в зоне риска. Как отмечает одна из пострадавших, "нас гонят отсюда, как собак, хотя фактически сами нас сюда пригласили".

