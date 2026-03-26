СБУ разоблачила подростка, который корректировал обстрелы Днепра по заказу своего отца–агента России. Фото

Силовики СБУ задержали в Днепре очередного завербованного российского ГРУ. Им оказался несовершеннолетний, который корректировал воздушные удары по городу.

Видео дня

Об этом в четверг, 26 марта, сообщает пресс-служба силового ведомства. В этом году в январе СБУ удалось задержать его отца, которого также завербовало ГРУ.

Что известно

Как установило расследование, по инструкциям отца парень объезжал прифронтовой город, разыскивая локации промышленных объектов, которые могли выполнять оборонные заказы, после чего "отчитывался" ему о заводах и предприятиях, которые, по мнению несовершеннолетнего, производили вооружение и боеприпасы.

"Среди прочего, он пересылал ему фото украинских объектов и их координаты на гугл-картах", – добавляют силовики.

Собранные сведения отец парня обобщал для отправки резиденту ГРУ, который находится на временно оккупированной территории Запорожской области.

Силовики установили все обстоятельства разведдеятельности вражеской ячейки, обезопасили потенциальные цели и поймали несовершеннолетнего. У него изъяли смартфон и флешкарту, замаскированную в сложенном ноже с доказательствами работы на ГРУ.

Ему сообщили о подозрении в госизмене. Парню грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили масштабную диверсию в Кропивницком. Силовикам удалось задержать завербованного агента ФСБ, который готовил подрыв опорной электроподстанции в областном центре, в комендантский час забирая самодельную бомбу из тайника на въезде в город.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ задержала предателя из "Укрзалізниці", который сливалврагу локации техники ВСУ в Славянске. 33-летний злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую громаду и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!