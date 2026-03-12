СБУ пришла с обысками в горсовет Львова: в чем причина

Служба безопасности Украины, в четверг, 12 марта, проводят следственные действия в одном из управлений мэрии Львова. Обыски предварительно касались вопроса бронирования военнообязанных.

Об этом сообщает пресс-служба органа. Между прочим, чиновники говорят, что обушки касаются распределения бюджетных средств на восстановление города.

Что известно

По данным горсовета, город способствует следствию для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования.

"Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных", — говорится в сообщении.

Официально следственные действия пока не комментируются. В то же время, по словам депутата мэрии Игоря Зинкевича, предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.

Что предшествовало

В то же время по данным журналиста Виталия Глаголы обыски проходят в рамках уголовного производства относительно возможной схемы уклонения от мобилизации через фиктивное трудоустройство.

"По информации из материалов следствия, должностных лиц Львовского городского совета и одного из подчиненных коммунальных предприятий подозревают в создании механизма "бронирования" военнообязанных", – информировал медийщик.

Версия следствия установила, что с 2023 года действовала организованная группа, которая оформляла мужчин на фиктивные должности коммунального предприятия, после чего запускалась процедура получения статуса "забронированных" от мобилизации.

По данным Глаголы, следователи уже установили более 20 военнообязанных, которых, по данным правоохранителей, оформили на оплачиваемую работу, но фактически никто из них не работал. Также силовики проверяют возможное присвоение бюджетных денег, поскольку они могли получать зарплату КП, не выполняя никакой работы.

