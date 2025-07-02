СБУ предотвратила серию терактов в Харькове: задержан агент ФСБ, который изготовил взрывные устройства для подрыва госучреждений. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили серию терактов в Харькове, задержав агента российской ФСБ. Мужчина изготовил три взрывных устройства для подрыва государственных учреждений.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 2 июля. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По результатам спецоперации в прифронтовом городе задержан агент ФСБ, который по заказу оккупантов готовил взрывы возле госучреждений региона. Для совершения преступлений фигурант изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ), которые затем заложил в тайники для исполнителей запланированных терактов", – говорится в сообщении.

По данным следствия, взрывные устройства изготавливал 48-летний лаборант одного из харьковских университетов, завербованный через Telegram-каналы. Выполняя указания куратора, он собрал самодельные взрывные устройства для дистанционного подрыва, дополнительно снарядив их гайками, шурупами и гвоздями.

Чтобы избежать разоблачения, мужчина изготавливал взрывчатку в квартире соседей, которые оставили ему ключи перед отъездом из города для ухода за жильем. Два готовых СВУ с телефонами для дистанционной активации он спрятал в заранее подготовленные тайники, координаты которых получил от своего куратора. С целью маскировки злоумышленник скрывал взрывчатку под видом бытовых вещей, в частности, замаскировал ее под спортивные мячи.

Правоохранители заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали его во время обустройства тайника для 3-й взрывчатки возле многоквартирного дома. В ходе обысков у задержанного изъяты компоненты для новых СВУ и телефон, с которого он контактировал с россиянами.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, СБУ задержала агента российской ФСБ, который готовил вражеские удары по Черкасской области. Предателем оказался 20-летний студент местного учреждения высшего образования. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты на Силы обороны в Днепре и Полтавской области. 16-летний парень искал легких денег в Telegram.

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