СБУ и Нацполиция задержали восемь организаторов уклонистских схем в разных регионах Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали 8 организаторов схем уклонения от службы в разных регионах нашего государства. За взятки от 10 до 15 тыс. долларов, злоумышленники продавали уклонистам "липовые" справки или незаконно переправляли их за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 23 декабря. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине. По результатам комплексных мероприятий задержаны восемь организаторов сделок", – говорится в сообщении.

Детали дела

На Закарпатье правоохранители задержали 62-летнего жителя Львова, который занимался переправкой уклонистов в западные области, после чего прокладывал для них путь нелегального выезда в ЕС через неработающую газовую трубу. Следствие выяснило, что мужчина действовал в сговоре со знакомым из Покровска, который уже находился в Евросоюзе. Из-за границы тот искал клиентов через TikTok и организовывал их встречу сразу после выхода из трубы.

В Одессе были разоблачены еще четыре человека, которые наладили незаконный "трансфер" военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Среди участников схемы был дезертир, который, выдавая себя за действующего военного, перевозил уклонистов в багажнике собственного автомобиля.

На Полтавщине разоблачили 48-летнего бывшего правоохранителя, который сбывал поддельные справки об инвалидности. Для этого он привлекал знакомых врачей-неврологов. По данным следствия, клиентов формально оформляли на стационарное лечение, после чего выдавали фиктивные медицинские выписки с тяжелыми диагнозами.

В Днепре задержали двух безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые переправляли военнообязанных в Евросоюз по лесным маршрутам. Чтобы избежать разоблачения, организаторы переодевали клиентов в камуфлированную одежду.

Всем фигурантам объявлены подозрения с учетом совершенных правонарушений по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (организация подделки документов и сбыта, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, ранее в Хмельницком полицейские задержали 57-летнюю местную, которая также наладила схему заработка на уклонистах. Она обещала за 22 тысячи долларов оформить фиктивную инвалидность военнообязанным жителям региона. Женщину задержали с поличным, когда она получила средства от очередного клиента.

Как сообщал OBOZ.UA, на Буковине сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими задержали бывшего военного ГПСУ. Мужчина организовывал незаконное пересечение границы для уклонистов и получил 6500 евро от одного из "клиентов". С ним действовал сообщник, который должен был доставить человека в пограничную зону.

