СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, которые совершали поджоги авто Сил обороны и объектов мобильной связи. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин, которые сотрудничали со спецслужбами страны-агрессора России. По заказу оккупантов, фигуранты совершали поджоги автомобилей военных в Киеве и Чернигове.

Подробности дела рассказали в пресс-службе СБУ. По данным следствия, обоих задержанных россияне завербовали через Telegram-каналы, когда те искали легких заработков.

В Киеве "по горячим следам" разоблачили 29-летнего безработного, который уклонялся от мобилизации и сотрудничал с ФСБ. По заданию российской спецслужбы тот поджег машину украинского военного, который вернулся с передовой. Собственное преступление агент снял, чтобы отчитаться куратору. Вскоре его задержали рядом с местом происшествия.

Еще одного агента задержали в Чернигове. 22-летний мужчина устроил пожар на территории башни мобильной связи, а также сжег авто, которым доставляли помощь военным. Фигуранта задержали на пути к месту, где он планировал сжечь еще два автомобиля защитников.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о законченном покушении на совершение диверсии, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 УКУ), препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) и умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ).

По состоянию на 21 января, злоумышленники находятся под стражей. Обоим грозит пожизненное заклю чение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье военная контрразведка Службы безопасности Украины и сотрудники Национальной полиции сорвали попытку заказного убийства украинского военного, который проходил реабилитацию после ранения. Агента ФСБ, который напал на офицера с ножом, задержали через несколько часов после покушения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Силовики на опережение задержали агента ГРУ РФ, который занимался подготовкой схронов со взрывчаткой.

