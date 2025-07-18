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Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

Анна Паскевич
Расследование
2 минуты
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Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

В Керчи в оккупированном Крыму археолог из РФ организовал незаконные раскопки древнего города Пантикапей возле горы Митридат, что привело к частичному разрушению культурного наследия Украины. Ему сообщено о подозрении, россиянин может получить до пяти лет тюрьмы.

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Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили пресс-службы Национальной полиции и прокуратуры АР Крым и города Севастополь. Следователи установили, что фигурант – гражданин России, заведующий отделом археологии античного мира Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.

Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

После захвата Россией украинского полуострова он возглавил так называемую "Боспорскую (Пантикапейскую) археологическую экспедицию" и с февраля 2014 года без всяких разрешений от Украины проводит исследования в Крыму.

В частности, под его руководством группа археологов устроила незаконные раскопки на территории архитектурно-археологического комплекса "Древний город Пантикапей", что привело к частичному разрушению культурного наследия Украины.

Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

Полицейские собрали доказательства преступления россиянина, который начал незаконные археологические раскопки с целью поиска и присвоения ценных артефактов национального значения.

Раскопки продолжаются, а объекты, имеющие неповторимую ценность для истории Украины, подвергаются непоправимым разрушениям.

Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

Такие действия представляют угрозу историческому наследию Украины, заявили в полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

Российскому музейщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные "власти" Крыма в первой половине года "выручили" 28 млн долларов от "национализации" украинского имущества на полуострове. Речь идет о 25 объектах имущества, "национализированных" у "врагов Крыма и России".

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