Российскому музейщику объявили подозрение за незаконные раскопки в Крыму: в полиции раскрыли подробности

В Керчи в оккупированном Крыму археолог из РФ организовал незаконные раскопки древнего города Пантикапей возле горы Митридат, что привело к частичному разрушению культурного наследия Украины. Ему сообщено о подозрении, россиянин может получить до пяти лет тюрьмы.

Видео дня

Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили пресс-службы Национальной полиции и прокуратуры АР Крым и города Севастополь. Следователи установили, что фигурант – гражданин России, заведующий отделом археологии античного мира Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.

После захвата Россией украинского полуострова он возглавил так называемую "Боспорскую (Пантикапейскую) археологическую экспедицию" и с февраля 2014 года без всяких разрешений от Украины проводит исследования в Крыму.

В частности, под его руководством группа археологов устроила незаконные раскопки на территории архитектурно-археологического комплекса "Древний город Пантикапей", что привело к частичному разрушению культурного наследия Украины.

Полицейские собрали доказательства преступления россиянина, который начал незаконные археологические раскопки с целью поиска и присвоения ценных артефактов национального значения.

Раскопки продолжаются, а объекты, имеющие неповторимую ценность для истории Украины, подвергаются непоправимым разрушениям.

Такие действия представляют угрозу историческому наследию Украины, заявили в полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

Российскому музейщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные "власти" Крыма в первой половине года "выручили" 28 млн долларов от "национализации" украинского имущества на полуострове. Речь идет о 25 объектах имущества, "национализированных" у "врагов Крыма и России".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!