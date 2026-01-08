Российские военные наладили контрабанду оружия из оккупированного Крыма: раскрыты детали 'схемы'

Российские захватчики в ходе войны против Украины активно занимаются контрабандой оружия. Цепочки поставок из зоны боевых действий организованы россиянами во временно оккупированный Крым.

Захваченный полуостров служит хабом для дальнейшей транспортировки оружия на "чёрные рынки" в регионы РФ, а также в страны Европы, Западной Азии и Африки. Об этом сообщает Международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Торговля оружием

Факт незаконной торговли оружием в рядах российской армии установила украинская хакерская группа 256 Кибер Штурмовая Дивизия в сотрудничестве с международным разведывательным сообществом InformNapalm. По данным расследователей, для транспортировки оружия Крыма россияне привлекают танкеры "теневого флота".

В ходе операции были взломаны аккаунты российских офицеров, среди которых майор Евгений Дмитриев, командир взвода российской штурмовой роты "Шторм V" 291-го гвардейского мотострелкового полка (42-я МСД, 58-я общевойсковая армия), который в настоящее время действует на Запорожском направлении. Также были разоблачены факты сотрудничества российских офицеров с представителями кадыровского батальона "Восток-Ахмат" в сфере нелегального сбыта оружия.

Контрабанда оружия является абсолютно типичным явлением для России, которая на протяжении своей новейшей истории постоянно вела локальные агрессивные войны. Полномасштабное вторжение в Украину лишь увеличило масштабы контрабанды. Глобальный индекс организованной преступности (Global Organized Crime Index) свидетельствует, что коррумпированные должностные лица в российских правоохранительных структурах способствуют перемещению контрабандного оружия как внутри страны, так и в страны Европы, Западной Азии и Африки.

Крым – транзитный хаб оружия с фронта

Эксперты отмечают, что почти за четыре года полномасштабной войны оккупированный Крым выходит на первое место как основной и относительно безопасный транзитный хаб оружия с линии фронта.

Данные, полученные в ходе CYBINT-операций, указывают, что на Запорожском и Херсонском направлениях временно оккупированных территорий российские военные наладили канал поставки оружия с фронта во временно оккупированный Крым. Речь идёт о стабильном "графике работы" конкретных смен Росгвардии на блокпостах трассы Р-280 на участках Бердянск– Мелитополь – Чонгар – Симферополь, которые пропускают подозрительные грузы либо вообще без досмотра (услуга для постоянных и проверенных клиентов), либо за "вознаграждение" закрывают глаза на несоответствие документов фактически перевозимому грузу.

Координаторами этих оружейных схем являются офицеры 46-й ОБрОП, которая на 99% состоит из представителей Чечни и Дагестана. Эта основная база оккупантов дислоцирована в Аскании-Новой и прилегающих населённых пунктах Херсонской области, однако руководящий личный состав также рассредоточен в Ильинке, Новотроицком, Чаплинке и Каланчаке.

