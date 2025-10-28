'Рэкетир, боец батальона 'Страус' и фанат российских сериалов': что известно о полковнике ВСУ Валентине Манько

Полковник и глава управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько попал в новый скандал. На этот раз из-за публикации в TikTok фото, где, как утверждают, были изображены секретные карты.

Видео дня

Сейчас этих фото в его аккаунте якобы уже нет, но пользователи успели сделать скриншоты. Их обнародовал, в частности, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко. По словам Стерненко, эти снимки якобы могли помочь врагу, ведь на них видны карты с грифом "секретно".

После этого инцидента в соцсетях появилась волна возмущения среди военных и волонтеров. Они предполагают, что Манько якобы мог раскрыть важные детали, которые составляют военную тайну. Ведь публикация фото из полевого штаба, где видна местность или карты, считается грубым нарушением правил безопасности.

Танцы под русские песни и "Слово пацана"

Это уже не первый скандал, в который попадает Валентин Манько. Ранее его страницы в соцсетях привлекли внимание бывшего начальника штаба 12-й бригады Нацгвардии "Азов" Богдана Кротевича.

Кротевич в соцсети X (бывший Twitter) иронично прокомментировал деятельность полковника, добавив видео, где Манько танцует под русские песни – в частности, под композицию группы "Пневмослон". На другом видео из TikTok он проходит развлекательный фильтр, который определяет, какой он персонаж из российского сериала "Слово пацана".

Также в его подписках в Instagram заметили нескольких российских деятелей, в частности Наталью Локтеву, которая является членом комиссии по направлению "Семья" Государственного совета России.

Ветеран ВСУ Олег Симороз жестко раскритиковал полковника, заявив, что его интересы и поведение не соответствуют моральному облику украинского офицера.

"Его (Валентина Манько. – Ред.) истинное лицо – российские сериальчики, российская музыка, тупоголовые мотивационные цитаты из российских пабликов и подписки на российских публичных деятелей и даже политиков. Надеюсь, после такого общественного резонанса и очевидной потери авторитета этого дегана не будут назначать командующим и вообще снимут с управления вновь созданных Штурмовых войск", – прокомментировал ветеран ВСУ Олег Симороз.

Народный депутат Марьяна Безуглая даже сравнила Манько с Рамзаном Кадыровым.

Другие скандалы Манько

Прошлое Манько тоже вызвало немало вопросов. Согласно материалам СМИ, первые упоминания о нем появляются еще в 2006–2008 годах – тогда его имя якобы фигурировало в деле о мошенничестве с банковскими кредитами в Днепропетровской области.

В публикациях отмечалось, что он мог быть причастен к организованной группе, которая подделывала документы и получала фиктивные кредиты через фирму "Лада-Пласт". В этом деле якобы были задействованы и работники банков.

В 2011–2012 годах Манько, по данным СМИ, якобы находился в СИЗО, а впоследствии был освобожден под подписку о невыезде из-за наличия маленького ребенка и тяжелых заболеваний.

Утверждается, что его обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых растрата имущества, подделка документов и мошенничество в крупных размерах.

Позже, в 2014 году, прокуратура изменила квалификацию обвинения, и часть статей сняли. СМИ также писали, что Манько якобы признавал вину в некоторых эпизодах.

В 2015 году его даже якобы объявляли в розыск. В карточке розыска отмечалось, что его обвиняют в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах (ст.187, ч.4, УКУ). Санкция этой статьи предусматривает от восьми до 15 лет заключения, хотя впоследствии дело закрыли.

Несмотря на эти факты из биографии, в 2018 году Манько неожиданно победил в конкурсе на должность главы Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО. Это решение вызвало громкое возмущение среди ветеранских и волонтерских организаций, которые заявляли, что человек с таким прошлым не имеет морального права возглавлять ведомство, которое должно заниматься теми, кто прошел войну.

Некоторые ветераны даже публично обвиняли Манько в якобы похищениях и рэкете. Фермер из Донецкой области Александр Потуга рассказывал, что его якобы дважды похищали люди Манько, а также грабили местное предприятие "Скиф", забрав 200 тонн урожая и технику. По словам Потуги, он якобы лично узнал Манько во время одного из допросов.

Но даже без этих обвинений у общества к фигуре Манько возникло множество вопросов.

Когда Валентин Манько проходил собеседование на должность, он якобы не смог ответить на ряд базовых вопросов, в частности, не знал, что такое "публичные финансы". В то же время он настаивал, что имеет финансовое образование.

А когда его спросили, в каком батальоне он служил, Манько якобы ответил: "Батальон "Страус". Эта фраза, сначала воспринятая как шутка, впоследствии якобы стала символической – ведь, по словам критиков, полковник часто избегает прямых ответов и неприятных тем.

Как сообщал OBOZ.UA, Валентин Манько в 2010 году нанес мужчине телесные повреждения, в 2014-м избил правоохранителя автоматом, а в 2018-м – на него поступило заявление о том, что он не вернул в банк деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!