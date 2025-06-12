Расстрелял гражданских жителей Харьковщины: в Украине будут судить пленного российского солдата. Фото и видео

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении пленного российского военнослужащего, которого обвиняют в расстреле двух мирных жителей в поселке Петропавловка, Купянского района. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и в Офисе генпрокурора. По данным следствия, речь идет о 21-летнем гражданине РФ Артеме Куликове, который ранее был осужден за разбой и кражи.

Его мобилизовали из тюрьмы в состав 23-й мотострелковой бригады российских вооруженных сил. В октябре 2024 года во время "зачистки" населенного пункта он вместе с сообщниками посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Через несколько дней один из задержанных сумел сбежать. Двое других стали жертвами казней. оккупанты пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации украинских войск.

Не получив сведений, по приказу командира с позывным "Граф", личность которого устанавливается, Куликов расстрелял задержанных из автомата, выпустив не менее восьми пуль. Оба погибли на месте. Это произошло прямо в доме их односельчанина.

В тот же день украинские защитники взяли Куликова в плен во время боя на Купянском направлении. Во время допросов он подтвердил, что российское военное командование регулярно отдает приказы на убийство гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Куликову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Украине, по материалам Службы безопасности Украины, осужден еще один военный преступник РФ. Злоумышленник, угрожая убийством, похищал автомобили мирных жителей во время оккупации Киевщины. Суд избрал ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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