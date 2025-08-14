Расследовал коррупцию в УЗ, а потом перешел туда работать: Постернак заявил о конфликте интересов экс-детектива НАБУ Ликунова

Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов вступил в должность в "Укрзалізниці" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в этой компании. Такие действия являются конфликтом интересов, нарушают антикоррупционное законодательство и содержат признаки нескольких уголовных преступлений.

Об этом пишет "Униан" со ссылкой на политического эксперта Олега Постернака.

"Старший детектив НАБУ Тарас Ликунов расследовал коррупционные преступления на "Укрзалізниці". Увидев определенные возможности, он уволился из НАБУ и устроился в "УЗ" – как заместитель директора по корпоративной безопасности компании. "Укрзалізниця" довольно лакомая структура, в которой, зная и исследуя как устроенные схемы коррупционного заработка, можно при желании быстро освоить их", – написал Постернак.

Кроме того, он сообщил, что перед попаданием на должность в "УЗ" Ликунов "освободил" должность – способствовал уголовному делу и организовал подозрение на должностное лицо компании. И должность "вдруг" стала вакантной, сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что статья 26 закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещает в течение года после увольнения работать в компаниях, в отношении которых должностное лицо осуществляло контроль или надзор. Кроме того, речь идет о возможном злоупотреблении властью, превышении полномочий, конфликте интересов и получении неправомерной выгоды, отметил эксперт.

По словам Постернака, на новой должности Ликунов получает зарплату вдвое больше, чем в НАБУ.

"Детектив НАБУ в одном моменте мог нарушить целый ряд норм законодательства и должен был бы за это, если будет доказано, нести ответственность", – заявил он.

Толчком к публикации эксперта стала публикация в СМИ, в которой упоминалось, что Ликунов является братом члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан. На прошлой неделе антикоррупционная активистка была обвинена в конфликте интересов, поскольку стала адвокатом топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова, который совместно с отцом – гражданином России, обвиняется в торговле коноплей с Дагестаном и за это получил подозрение в государственной измене.

"Имеем фактически семейный "антикоррупционный" подряд: сестра – активистка, брат – детектив (хотя и в прошлом), с очень интересной историей трудоустройства в "Укрзализныце", – сообщил он.

Эксперт напомнил, что впервые эту историю обнародовал юрист-международник Богдан Устименко, который также обратил внимание на несоответствия в декларациях Ликунова: он владел акциями агрохолдинга МХП, деятельность которого расследовал в предыдущие годы.

"Прошло время, но нет никакой реакции от уполномоченных органов. Молчат НАБУ и САП – "супер честные" институты, которые не выбираются из скандалов. Молчит НАПК, которое должно проверять декларации должностных лиц и реагировать на возможное незаконное обогащение. Молчат антикоррупционные активисты (здесь неудивительно, учитывая родственные связи). Все как в рот воды набрали", – резюмировал Постернак.

Как сообщалось, представителей руководства Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина обвинили в конфликте интересов и двойных стандартах. По информации блоггера Сергея Иванова, член правления ЦПК Елена Щербань стала адвокатом у подозреваемого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот топ-чиновник НАБУ совместно с отцом – гражданином России, торговал коноплей с Дагестаном и получил за это подозрение в государственной измене.