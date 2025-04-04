Ракетный удар по объектам ЮНЕСКО в Одессе: СБУ сообщила о подозрении двум адмиралам и полковнику армии РФ. Фото

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование, собрав доказательную базу и выводы экспертиз по поводу организаторов ракетного удара по центральной части Одессы, имеющей статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате вражеской атаки были повреждены памятники архитектуры, в частности Дворец Потоцкого и Дом Боффо. СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским адмиралам и их подчиненному, командовавшими обстрелами Одессы.

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Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Удар по центру Одессы был нанесен противокорабельной ракетой 3М55 Оникс 5 ноября 2023 года. Это привело к повреждению семи объектов культурного наследия украинского народа, которые в соответствии с нормами международного гуманитарного права находятся в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них – Дворец Потоцкого и Дом Боффо.

По данным следствия, приказ на обстрел украинского города отдал командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов.

Далее планированием удара занимался его заместитель – вицеадмирал Аркадий Романов. Он же отдал соответствующее распоряжение своему подчиненному – командиру 15-й отдельной береговой ракетной бригады полковнику Алексею Щербакову.

Для удара по Одессе оккупанты использовали ракету 3М55 "Оникс", предназначенную для поражения кораблей, сознательно применив ее по гражданской инфраструктуре.

На основании собранных доказательств, включая выводы экспертиз, СБУ заочно сообщила Соколову, Романову и Щербакову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности военных преступников.

"Каждый из них будет найден и наказан", – подчеркнули в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января Россия ударила баллистикой по историческому центру Одессы. Пострадали по меньшей мере семь человек, повреждены театр, музей, памятники архитектуры.

ЮНЕСКО резко осудила ракетный обстрел исторического центра Одессы, произошедший 31 января 2025 года. Пострадавший от атаки объект является частью Всемирного наследия и находится под охраной международных конвенций.

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