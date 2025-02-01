'Эти атаки должны прекратиться': в ЮНЕСКО осудили ракетный удар РФ по историческому центру Одессы

ЮНЕСКО резко осудила ракетный обстрел исторического центра Одессы, произошедший 31 января 2025 года. Пострадавший от атаки объект является частью Всемирного наследия и находится под охраной международных конвенций.

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В частности, при обстреле было серьезно повреждено по меньшей мере два культурных здания, имеющих особую историческую и архитектурную ценность. Об этом говорится в заявлении Организации.

"ЮНЕСКО осуждает ракетные обстрелы объекта Всемирного наследия, исторического центра Одессы минувшей ночью, что повлекло серьезные повреждения по меньшей мере двух культурных зданий, находящихся под охраной Конвенций UNESCO", – говорится в сообщении.

ЮНЕСКО отмечает, что эти повторяющиеся атаки на объекты мирового культурного наследия должны немедленно прекратиться.

Организация уже начала процесс документирования нанесенного ущерба и вместе с украинскими властями определяет первоочередные шаги для реагирования на ситуацию.

В ближайшие дни организация планирует направить специальную миссию в Одессу для оценки масштабов повреждений и разработки стратегии восстановления поврежденных культурных объектов.

"Необходимо соблюдать международное право", – подчеркнули там.

Следует отметить, что вечером, 31 января, страна-агрессор атаковала ракетами центр Одессы. После удара было повреждено 19 исторических памятников. И даже знаменитый любимец россиян и "русского мира" Александр Пушкин пострадал из-за этой атаки.

В частности, значительные разрушения, масштаб которых еще не установлен, испытало здание гостиницы "Бристоль" - одного из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города. В результате мощной взрывной волны также пострадали близлежащие исторические здания. Всего 19 памятников архитектуры получили повреждения разной степени.

Основные повреждения – выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения:

Филармония (Новая Биржа);

Дом Вучини (ул. Итальянская, 19).

А также два музея:

Музей западного и восточного искусства.

Филиал Литературного музея (Дом Сикара)

Также существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и банка "Порто-Франко".

С 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО согласно Второму протоколу 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Напомним, в конце минувших суток, 31 января, стало известно, что Россия ударила баллистикой по историческому центру Одессы. Пострадали не менее семи человек, разрушений испытал отель.

В результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности, литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

Среди ночи захватчики ударили по Запорожью. Вражеские "Шахеды" (а их на город россияне направили 18) повредили учебное заведение, 14 многоэтажек и около десяти частных домов, автомобили. Также было обесточено более 400 абонентов. О пострадавших не сообщалось.

Уже утром оккупанты атаковали "Шахедами" один из районов Харькова, попав по жилой застройке. Известно о погибшей женщине, пять человек получили ранения.

А в Полтаве вражеский удар разрушил целый подъезд многоквартирного дома. Утром было известно о восьми погибших и десятках раненых. На месте до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.

В этих городах, а также в Сумской области во время последней атаки Россия убила шесть человек, еще по меньшей мере 16 украинцев получили ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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