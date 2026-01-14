Работники ТЦК и медики помогали избегать мобилизации: сообщено о подозрениях в восьми регионах Украины. Фото и видео

Полиция разоблачила 23 фигурантов, которые "заработали" на схемах по избежанию мобилизации почти 5,1 млн грн. Среди них военнослужащие ТЦК СП, медики и гражданские.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции и Офис генпрокурора. Расценки за "услуги" оценивались от 20 000 гривен до 55 000 долларов.

Что известно о фигурантах из северных регионов

В Киеве адвокат за 9000 долларов обещал клиенту повлиять на военных ТЦК, чтобы тот избежал мобилизации. Фигурант гарантировал решение вопроса о снятии с розыска лица призывного возраста. А член добровольного формирования территориальной общины этот вопрос обещал решить за 6800 долларов.

На Киевщине задержали подполковника ВСУ, который предлагал за 6500 долларов трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры с последующим бронированием от мобилизации. А 2000 долларов требовал за устройство на военную службу по контракту в тыловую часть ВСУ.

На Сумщине мужчина обещал пятерым военнообязаннымоформить фиктивные медицинские документы и в дальнейшем способствовать незаконной переправке их через границу за 55 000 долларов. А заведующий травматологическим отделением одной из больниц за 20000 гривен должен был помочь гражданину, который получил повестку на прохождение ВВК, безосновательно открыть больничный, чтобы позволило ему отсрочить прохождение комиссии и службы в рядах ВСУ.

Схема действовала и на юге и юго-востоке Украины

В Запорожьезадержали местного, который за 1000 долларов присылал маршруты движения к границе Украины с Румынией и дальнейший алгоритм действий по его пересечению вне официальных пунктов пропуска.

В Одесской области заведующая психиатрическим отделением требовала 1500 долларов за долгосрочное пребывание родственника на стационарном лечении с последующим влиянием на членов экспертной команды относительно положительного решения о назначении последнему группы инвалидности и оформления ухода за нетрудоспособным лицом. Задержали женщину во время получения части средств – 500 долларов .

На западе разоблачили целую группировку

На Закарпатье задержали двух местных жителей: один требовал и получил 4 000 долларов от жены военнослужащего, который на тот момент проходил подготовку в одном из учебных центров. Другой за 5000 евро должен был переправить военнообязанного в Венгрию. Задержали его во время получения 2500 евро.

На Волыни военнослужащий РТЦК получил 3000 долларов за снятие лиц с розыска и дальнейшее беспрепятственное обновление их военно-учетных данных. А на Львовщине разоблачили членов экспертной команды, которые за 8500 и 4000 долларов должны были установить военнообязанным группу инвалидности и признать их непригодными к военной службе. Во время обысков у них изъяли наличных в разной валюте на общую сумму почти 8 млн гривен.

В Ивано-Франковской области разоблачили двух военнослужащих РТЦК СП, которые организовали канал незаконной переправки лиц, подлежащих мобилизации в ВСУ через границу, который стоил от 5000 до 8000 долларов. Другая группировка, в состав которой входило восемь человек, за аналогичные "услуги" брали от 7000 до 8000 долларов.

Всем сообщили о подозрении по трем статьям УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, злоупотребление влиянием и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, ранее на Волыни полицейские разоблачили чиновника ТЦК СП, который за взятку вмешивался в учет военнообязанных. В результате противозаконных действий мужчины могли избегать призыва по мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР задержали полицейского из Черновцов, который помогал военнообязанным из Харькова незаконно выезжать в страны Евросоюза. После разоблачения канала и задержания организатора мужчина скрывался от следствия.

