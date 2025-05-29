Работал на ФСБ: в Днепре задержали таксиста, который корректировал российские удары. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала таксиста в Днепре, который оказался агентом ФСБ России. 38-летний житель города корректировал удары страны-агрессора по областному центру.

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Об этом в четверг, 29 мая, сообщили пресс-службы СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры. По данным следствия, гражданин с пророссийскими взглядами "вышел" на работника ФСБ РФ, чтобы помочь врагу в подрывной деятельности против Украины.

Российская спецслужба завербовала его для корректировки ракетно-дронных атак по Днепру.

В частности, он готовил координаты потенциальных целей для оккупантов.

Для этого ездил по городу и окрестностям на собственном авто под видом таксиста.

Во время перевозки клиентов мужчина фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава Сил обороны Украины.

Он также пытался разведать боевые позиции ПВО, чтобы россияне могли "обойти" их во время новых ударов.

В Telegram фигурант передавал российскому куратору фото и видео с точными координатами мест дислокации воинских частей Вооруженных сил Украины и расположения ПВО.

СБУ задержала агента ФСБ на горячем, когда он снимал на телефон периметр военного объекта.

Агентурные данные фигурант планировал отправить куратору через анонимный чат в мессенджере, однако не успел.

Во время обысков дома у предателя изъяли телефоны с доказательствами причастности к преступлениям против Украины.

Следователи СБУ под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задержали агента ФСБ РФ, который, по данным следствия, готовил прорыв российских ДРГ на севере Харьковщины. Предателем оказался 45-летний работник комбината в Богодуховском районе.

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