Работал на ФСБ: в Днепре задержали таксиста, который корректировал российские удары. Фото
Контрразведка Службы безопасности задержала таксиста в Днепре, который оказался агентом ФСБ России. 38-летний житель города корректировал удары страны-агрессора по областному центру.
Об этом в четверг, 29 мая, сообщили пресс-службы СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры. По данным следствия, гражданин с пророссийскими взглядами "вышел" на работника ФСБ РФ, чтобы помочь врагу в подрывной деятельности против Украины.
Российская спецслужба завербовала его для корректировки ракетно-дронных атак по Днепру.
В частности, он готовил координаты потенциальных целей для оккупантов.
Для этого ездил по городу и окрестностям на собственном авто под видом таксиста.
Во время перевозки клиентов мужчина фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава Сил обороны Украины.
Он также пытался разведать боевые позиции ПВО, чтобы россияне могли "обойти" их во время новых ударов.
В Telegram фигурант передавал российскому куратору фото и видео с точными координатами мест дислокации воинских частей Вооруженных сил Украины и расположения ПВО.
СБУ задержала агента ФСБ на горячем, когда он снимал на телефон периметр военного объекта.
Агентурные данные фигурант планировал отправить куратору через анонимный чат в мессенджере, однако не успел.
Во время обысков дома у предателя изъяли телефоны с доказательствами причастности к преступлениям против Украины.
Следователи СБУ под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения", ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задержали агента ФСБ РФ, который, по данным следствия, готовил прорыв российских ДРГ на севере Харьковщины. Предателем оказался 45-летний работник комбината в Богодуховском районе.
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